Bar na scéně, vikingové, oslavy Europe. Masters of Rock ožil až s večerem

A nebude daleko od věci říct, že to nejlepší viděli hned na začátku. Čtvrteční koncert německých velikánů Kreator byl dokonalou ukázkou, jak má vypadat moderní podoba thrashmetalu. Kapela kolem Milleho Petrozzy je na scéně už jednačtyřicet let, ale zdaleka nezastydla v bájných metalových 80. letech. Napovídal tomu i setlist, do něhož stejně harmonicky zapadly jak klasiky typu Pleasure To Kill či Flag of Hate, tak i aktuální tvorba z poslední desky Hate Über Alles.

„Měli jsme tady přes sedmdesát zahraničních novinářů, a když jsem s řadou z nich bavil, který koncert se jím nejvíc líbil, zmiňovali právě Kreator,“ řekl ředitel přehlídky Jiří Daron. „Je to stálice žánru, jejíž popularita přitom neustále roste. Líbí se mi, že každý rok mají jiný design pódiové scény, vizuálně u nich neexistuje totožné turné.“

Páteční večer pak patřil nizozemským Within Temptation. „Kamarád, který jezdí za hudbou po celém světě, mi napsal, že to byl nejlepší koncert, jaký viděl. Zpěvačka Sharon den Adel, scéna, kapela, písničky, světla, zvuk… Všechno bylo vyladěné do posledního detailu,“ sdělil Daron. „Sharon měla dva před koncertem narozeniny a skupina je s ní oslavila tady, přidali jsme se s gratulací i my jako pořadatelé. Možná proto byla tak nabitá energií a plná dojmů.“

Kvůli zdravotním komplikacím zpěvačky Tarji bohužel nedošlo na její pěvecký duet se Sharon během vystoupení Within Temptation. „Dopoledne mi volal manažer a manžel Tarji, že je jí strašně zle a špatně se jí dýchá. Měla skřípnutý sval v hrudním koši mezi žebry, skoro se nemohla nadechnout. Tarju to mrzelo, ale píseň se Sharon sama zrušila a soustředila se, aby zvládla vlastní koncert,“ poznamenal Daron.

Tradiční pozice legendy v lineupu festivalu tentokrát připadla švédským Europe, kteří slavili čtyřicet let od vydání stejnojmenného debutového alba. A songy z něj zazněly i ve Vizovicích, stejně jako závěrečný megahit The Final Countdown.

„Europe u nás hráli počtvrté a vždy se sem moc těší. Když zpěvák Joey Tempest dostal při rozhovoru otázku, co se mu vybaví, když se řekne Česko, odpověděl: Masters of Rock. A podobně to má podle mě devadesát procent kapel, které tady u nás vystupují,“ prohodil šéf festivalu.

Posledním denním headlinerem pak byli švédští vikingové Amon Amarth, jejichž melodický death metal v neděli celý festival uzavřel. „Byla to velkolepá tečka, jejich koncerty jsou vždy působivé a plné pyrotechniky,“ konstatoval Daron, který ocenil i další nedělní skupinu, mongolské The Hu.

„Bylo to exotické a úplně jiné než na co jsou fanoušci zvyklí ze standardních metalových žánrů. The Hu jsou teď v kurzu a nabalují na sebe pořád nové a nové příznivce,“ řekl Daron. „Mimochodem, kluci z Amon Amarth z nich byli taky nadšení. Po koncertě na ně čekali v zákulisí u šatny, chtěli se s nimi seznámit a pak si dlouho vykládali. Udělal jsem jim i společnou fotku na památku.“

Vedle velkých hvězd byl prostor také pro příjemná překvapení a zpestření, například švédští The Night Flight Orchestra rozhýbali tisíce fanoušků, kteří se nadšeně zapojili do vinoucího se lidského vláčku. Velký ohlas měli folkmetaloví Feuerschwanz, u nichž se potvrdilo, že přesně na tento typ muziky návštěvníci Masters of Rock slyší. To samé lze říct o Freedom Call, Battle Beast, Orden Ogan a řadě dalších kapel.

„Feuerschwanz už oslnili Německo, kde plní haly, a bylo jen otázkou času, kdy se to samé stane v Česku,“ je přesvědčený Daron. „Podařilo se jim vytvořit si unikátní tvář a image, podobně jako to dříve dokázali Sabaton nebo Powerwolf. Stylizovali se do výpravné a středověké podoby, jejich koncerty doprovázejí herci a herečky. Přitom jsou schopní i nadsázky, kdy třeba píseň Warriors Of The World United od Manowar překopou do úplně jiné podoby, která fandy baví. Je to vyloženě festivalová skupina, o níž ještě uslyšíme.“

Hodně intenzivní byl koncert australských Airbourne, během něhož si zpěvák Joel O’Keeffe přímo na stage otevřel bar na památku Lemmyho Kilmistera z Motörhead. Několik vybraných fandů před pódiem od něj dostalo namíchaného panáka whiskey s colou. „Joel má takový zvyk, že si během vystoupení roztříská plechovku piva o hlavu. Letos to značně vylepšil, když vylezl jednomu z techniků na ramena, nechal se donést mezi lidi v kotli a udělal to mezi nimi,“ usmál se Daron,

Nebyla to jediná připomínka slavných Motörhead. Do Vizovic letos přijel bývalý kytarista této formace Phil Campbell, jenž dal dohromady kapelu se svými syny. A přehráli šlágry jeho dnes už bývalé skupiny, která po Lemmyho smrti skončila. „Je to nesmrtelná muzika, Motörhead byli vzorem, k němuž vzhlíželi hudebníci od Metallicy až po Slayer,“ podotkl Daron.

Celou přehlídku poznamenalo úmorné vedro. Zatímco ve čtvrtek ještě bylo snesitelně a přes den se objevily přeháňky, zbylé tři dny už byly extrémně teplé a s tropickými nocemi. Zřejmě proto se areál plnil během dne o poznání pomaleji, řada lidí do něj totiž mířila až na podvečerní a večerní koncerty. A tak měli plno před pódiem i ikoničtí brazilští Soulfly či Bloodbound, kteří vystupovali až v jednu hodinu ráno.

„Musím moc poděkovat kapelám, ale i fanouškům před stage, kde bylo šílené vedro, že tam vydrželi hlavně v odpoledních hodinách,“ vzkázal šéf Masters. „To samé platí pro dobrovolné hasiče z Vizovic, kteří tady kropili vodou plochu před pódiem i fandy. Po celém areálu jsme natahali hadice s vodou, měli jsme dva osvěžovače vzduchu. A pomohlo to, naši zdravotníci mi říkali, že trochu překvapivě neměli moc zákroků v souvislosti s horkým počasím. Myslím, že ty hektolitry vody byly dobrá investice do zdraví všech návštěvníků.“

Letošní ročník Masters of Rock nebyl na rozdíl od loňska vyprodaný a celkový úbytek fanoušků byl poznat i v kempech. „Tento ročník se přiblížil k dvacetitisícové návštěvě,“ konstatoval ředitel festivalu, podle něhož loni hrálo roli více faktorů. „Vstupenky se tehdy prodávaly tři roky, měli jsme unikátní vystoupení v podobě výročního koncertu britské legendy Judas Priest k padesát letům své existence a navíc nebyla ve stejném víkendu žádná akce podobného typu,“ uvedl Daron, který už připravuje lineup pro rok 2024.

„Bude to jubilejní dvacátý ročník Masters of Rock, což přímo svádí k tomu, že by fanoušci mohli dostat nějaký krásný dárek. Věřím, že se nám podaří sestavit silnou soupisku,“ uzavřel.