Když zpěvák Rammstein sejde z pódia, je to jiný člověk, říká ředitel Masters Of Rock

Vím, že některé kapely máte v hledáčku opakovaně a snažíte se je získat každý rok. Jak to bylo s Tillem Lindemannem?

Přes kamaráda z Rakouska jsem se dostal do kontaktu s Tillovým manažerem, který loni přijel na Masters of Rock a strávil tady nějaký čas. Chtěl si festival obhlédnout a zjistit, jak vypadá. Už to je naprosto ojedinělé, u agentů kapel totiž máme vysoké renomé. Vědí, že jsme pořádali koncerty špičkových kapel s největšími produkcemi a pokaždé jsme to zvládli. Tillův agent se ale rozhodl vyrazit na místo, protože měl volný víkend a chtěl se se mnou seznámit.

Byl spokojený?

Ano, bez problémů jsme se tehdy domluvili, že příští rok by Lindemann mohl přijet, pokud se trefí do termínu. A vyšlo to. Nešel jsem úplně do neznáma, Tilla už jsem sólově dvakrát viděl a potkali jsme se i v zákulisí. Poprvé to bylo na pražském koncertě, kdy dali dohromady album s mým kamarádem Peterem Tägtgrenem (Pain, Hypocrisy) a pak vyrazili na turné. Peter mě pozval do šatny a s Tillem jsme si vykládali. Překvapilo mě, jak klidným dojmem působil. Na pódiu je velmi extravagantní, ale když z něj sejde, je to úplně jiný člověk.

Potkáte se před koncertem?

Na Masters of Rock přiletí soukromým tryskáčem, stejně jako jiné velké hvězdy. Doufám, že tady stráví trochu více času a budeme mít možnost si povykládat o našem společném koníčku, kterým je sbírka fotografií od Jana Saudka. Vím, že ho Till velmi obdivuje a má od Mistra společnou fotku se svojí přítelkyní. Když byla před časem na Obchodním domě ve Zlíně výstava Saudkovy tvorby, právě tato fotka byla hned u vstupu na čestném místě.

Jaký zážitek mohou návštěvníci Masters of Rock očekávat?

Obě vystoupení, která jsem viděl, byla úplně jiná. Lišila se image kapely, scéna i produkce. Spojovalo je to, že to byl pokaždé silný audiovizuální zážitek, na který se lidé dívali s otevřenou pusou. Till Lindemann rozlišuje, jestli hraje festival, nebo halový koncert, kde je vstup mládeži do 18 let zakázaný kvůli projekcím a vizuálům, které jsou hodně peprné. Na festivalu to neplatí, takže to je pro mladší fanoušky jediná šance, jak ho mohou vidět naživo. Jeho sólová tvorba se mi líbí více než Rammstein, u nichž zase obrovsky oceňuji vizuální show. Na světě není bombastičtější a větší produkce, než vozí Rammstein. Jen jejich stage se staví týden.

Pojďme k denním headlinerům. Ve čtvrtek jimi bude Apocalyptica.

Bude to koncert věnovaný kořenům kapely. Příští rok to bude třicet let od vydání desky Plays Metallica by Four Cellos, v níž předělali písně Metalliky do violoncellové podoby a stali se světovou senzací. Loni vydali desku Plays Metallica, Vol. 2, v níž na svůj debut navázali a ztvárnili i další písničky. Naživo přidávají ke smyčcům zpěv a je to krásný zážitek. Občas si říkám, že by bylo nádherné, kdyby po vzoru Avantasie vyjeli na turné se zpěváky, kteří jim hostují na deskách. Je mezi nimi mimochodem i Till Lindemann.

Jak se těšíte na HammerFall, hlavní magnet sobotního večera?

To je heavymetalová legenda, která u nás hrála ve vyprodané O2 areně s Helloween. S kapelou nás spojuje letité přátelství. Byla vůbec prvním zahraničním interpretem, kterého jsme před lety zabookovali na první ročník Masters of Rock. S českými fanoušky okamžitě navázali blízký vztah, tento styl muziky je u nás oblíbený. HammerFall jsou na scéně dlouhá léta a pořád si drží vysokou úroveň.

Přehlídku v neděli zakončí německá kometa Powerwolf. Kde se jejich vzestup zastaví?

Už vyprodali pražskou Fortuna Arenu, takže další krok je vyprodaná O2 arena. V posledních týdnech jsem dostával videa od jejich managementu, jak vystupují jako headlineři dne na největších festivalech v zahraničí. Mají naprosto monstrózní show, nic většího a bombastičtějšího jako tečka za Masters of Rock ještě nebylo. Na jejich posledním koncertě v Praze se ani všechna produkce na pódium nevešla, teď už to ale bude s plnou parádou.

Přijedou i návštěvníkům akce dobře známé tváře, že?

Ano, například Pain se rozhodli, že budou na Masters of Rock natáčet DVD. Je to už podruhé, kdy si náš festival vybrali k živému záznamu. Vezou proto velkou produkci a bude to parádní podívaná. Po mnoha letech přijedou britští Dragonforce, vrací se unikátní mongolský metal The HU, finští folkmetaloví Korpiklaani, kteří vždy rozjedou parádní show a hráli u nás společně s místním Fleretem, nebo jediná kapela nepoužívající nástroje, kterou jsou Van Canto.

Jak je těžké po dvaceti ročnících pořád hledat nové kapely?

Každoročně se o to snažím, mám rád, když se nám podaří nějaká perlička nebo unikát. Kdysi jsme takhle uspořádali první a jediný koncert Twisted Sister v Česku, letos zase historicky poprvé přijede Lita Ford, slavná americká rockerka známá ze spolupráce s Ozzym Osbournem. Nikdy u nás nehrála. Premiérový bude sólový koncert Floor Jansen, která zazpívá i písničky Nightwish. Ti mají nyní koncertní pauzu, takže to bude ojedinělá možnost, jak songy od nich slyšet. Jako jediný festival pořádáme každý rok či maximálně ob rok vystoupení kapely s filharmonií, letos se představí italští Rhapsody of Fire se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů. Před vystoupením budou nacvičovat v Kongresovém centru ve Zlíně.

Co formace, které ve Vizovicích nikdy nevystoupily?

Vypíchl bych Me And That Man, což je sólový projekt Nergala, frontmana Behemoth. Je to úplně jiná muzika, než na jakou jsou fanoušci této skupiny zvyklí. Dále dArtagnan, jejichž zpěvák hraje v německé kapele Feuerschwanz, která na Masters of Rock vystoupila loni. Kanonenfieber, to je hodně tvrdý metal a kapela, která podle mě udělá kariéru, jejich první koncert v Praze byl výborný. Zmíním také Crownshift nebo Dragonland, ty by si lidé neměli nechat ujít.

Jak vybíráte nové kapely?

Třeba dArtagnan byli tip od fanoušků. Občas se to tak sejde, stejným způsobem jsem kdysi dostal tip na tehdy naprosto neznámé Sabaton, když mi jejich fanynka vrazila do ruky cédéčko, tuším bylo dokonce vypálené. Jsem hodně v kontaktu se spřátelenými agenty, kteří se nemůžou starat jen o velké kapely, ale mají pod sebou i ty menší a začínající. Dostávám od nich zajímavé tipy, skupiny pak poslouchám a zvažuju, zda je přivézt. Máme výhodu v geografické blízkosti k Německu, kde je spousta kapel hrajících melodický metal a jezdících na turné. Často se stává, že někdo už je v Německu hodně populární, ale u nás teprve začíná, napadají mě Feuerschwanz nebo Kanonenfieber.

Jednou jste o Masters of Rock řekl, že je to evropský festival, který se koná v Česku. Jak je složité jej pořádat z finančního hlediska? A mění se výše honoráře skupin?

Je pravda, že požadavky kapel se stále zvyšují a pro promotéry to není jednoduché. A to nejen v rámci metalového žánru, stačí se podívat, jak dopadl kdysi největší český festival Votvírák, který skončil v hluboké finanční ztrátě a letos se ani neuskutečnil. Cena za kapelu vždy odráží její popularitu v dané zemi. Pokud je například v Německu oblíbená, ale u nás teprve začíná, snažíme se tím argumentovat a vysvětlovat, že nemůžeme utáhnout stejný honorář pro klubový koncert, jako když hrají ve velké hale. Naopak některé skupiny rostou a dnes berou daleko více, než když jsme s nimi začínali spolupracovat. A co se festivalových nákladů týče, jsou srovnatelné s velkými zahraničními přehlídkami. Technické zajištění, pronájem pódia a další věci, to všechno jsou fixní ceny. Jenže naše vstupné je daleko levnější než v Rakousku nebo Německu. Nechceme „napálit“ částku za vstupenky na třeba pět tisíc korun, lidi by to odradilo.

Letošní velkou novinkou je zavedení bezhotovostního placení formou náramků. Co vás k tomu vedlo?

Na festivalech v Česku je to už běžný trend. Lidé nemusí řešit hotovost a hledat po kapsách peníze, my zase nemusíme před festivalem jezdit rozměňovat bankovky na mince. Využijeme bezhotovostní systém NFCtron, který bez problémů funguje i na naší další přehlídce Metalfest v Plzni. Platby budou probíhat pouze pomocí náramku s čipem, který lidé obdrží při vstupu do areálu. Hotovost ani platby kartou nebudou možné. Pro lepší přehled o útratě a zůstatku doporučujeme využít mobilní aplikaci NFCtron, nabít si peníze půjde zhruba týden předem. Zůstatek kreditu si pak návštěvníci mohou po akci nechat vrátit na bankovní účet. Přes náramek se bude platit i festivalový merchandising.

Další změnou je doprovodný program, který se odehraje v klubu Masters of Rock Café. Jak bude vypadat?

Ve středu od 19 hodin vystoupí místní kapela Free Fall a po ní slovenská Metalinda. Vstup na koncert bude zdarma. Metalinda zde pokřtí nové DVD Masters of Rock 2024, kde je jako poslední píseň jejich hit Slnko nevychádzaj. Následovat bude autogramiáda. Záznam se bude po koncertě poprvé promítat na obrazovkách v klubu, stejně jako po další čtyři dny až do neděle. Bude zde instalovaná i soutěžní výstava fotografií fanoušků z loňského ročníku. Klub Masters of Rock Café bude mít od čtvrtka do neděle otevřeno vždy od 10 do 18 hodin. Pokud někdo během festivalu vyrazí do Zlína, má tak ideální možnost se tady zastavit, dát si pivo nebo limonádu a podívat se na záznam loňského festivalu.