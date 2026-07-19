Helloween loni vyprodal pražskou 02 Arenu v rámci turné k aktuální desce. Na Masters of Rock se kapela soustředila na hity napříč čtyřiceti lety své existence a opět potvrdila, že po návratu dvojice Michael Kiske, Kai Hansen se dostala o další level výš. Uvolněný výkon, vtípky, hutné kytary a navrch legendární skladby jako Eagle Fly Free, Ride The Sky či Dr. Stein či zkrácená akustická verze balad In The Middle Of A Heartbeat a A Tale That Wasn´t Right… Helloween zkrátka jsou ve znamenité formě.
„Byl to fenomenální koncert a v likérce se na Helloween sešla nejvyšší návštěva za celý festival. Zájem byl ta velký, že jsme dokonce museli zastavit prodej jednodenních vstupenek,“ uvedl ředitel Masters of Rock Jiří Daron.
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Vypíchnout je třeba i švédské In Flames, které se konečně podařilo do Vizovic přivézt, a odměnou byl naprosto profesionální a jistý výkon, který tato ikona melodického death metalu odvedla. Zpěvák Anders Fridén už dirigoval větší a rozbouřenější dav než tomu bylo v pátek večer, ale hlavní hrací čas byl v případě In Flames plně odpovídající.
Velmi očekávaný byl set jejich krajanů Arch Enemy, kteří se představili s novou zpěvačkou Lauren Hart, a bylo to jejich teprve druhé vystoupení v letní festivalové sezoně v Evropě. Žádný velký průšvih to nebyl, ale ukázalo se, že nahradit nepřehlédnutelnou a živelnou modrovlásku Alissu White-Gluz je těžký úkol. Koncert odsýpal a Arch Enemy jej ukončili o patnáct minut dříve, než jak dlouhý byl jejich časový slot, ale po skončení přece jen zůstaly otazníky. Zřejmě to bude chtít ještě čas a novou desku.
„Se členy Arch Enemy jsem se bavil a už před koncertem jsem z nich cítil, že jsou spokojení a jistí, že angažování Lauren byl dobrý tah. Fanoušci ji přijali, odezva byla skvělá,“ poznamenal Daron. „In Flames byli vynikající, měli krásnou produkci a show dotaženou do posledního detailu.“
Až nečekaně dobrý byl Max Cavalera. Pohublý brazilský muzikant si oblékl tričko s českým státním znakem, chopil se kytary a se svojí kapelou odehrál pecky nejen z alba Sepultury Chaos A.D. „Max je miláček českého publika a přijde mi, že v poslední době se dostal do nejlepší formy, v jaké byl,“ konstatoval Daron.
Podobně se vydařil návrat ke kořenům v podání Udo Dirkschneidera, který pod hlavičkou projektu nesoucího jeho příjmení odehrál čtrnáct songů svojí původní skupiny Accept. Před pódiem se sešli převážně letití fandové, kteří na Acceptech vyrostli. A že pro německý heavy/power metal jsou Vizovice zaslíbenou půdou, potvrdila i dvojice ryzích žánrových zástupců Primal Fear a Orden Ogan.
Likérkou ovšem zněly nejen tvrdé kytary. Finští The Rasmus měli na festivalu vystoupit už dvakrát, ale pokaždé z toho nakonec sešlo. V pátek se v programu vklínili mezi Cavaleru a In Flames a bylo to vítané zpestření. A podle nadšené reakce kapely poté v zákulisí její nejlepší koncert v letošní letní sezoně. Zakončila jej pochopitelně hitovka In The Shadows.
„The Rasmus měli z vystoupení trochu respekt a i mnozí fanoušci si mysleli, že to je hudba spíše do klubu a menších prostor. Ale ukázali, že je to stadionová kapela a byli pak naprosto nadšení,“ uvedl šéf přehlídky.
Loučení s českými zpěváky si připravil frontman formace Kissin Dynamite, který s koncerty končí. Nadšeně plul nad hlavami diváků v nafukovacím člunu, aby poté skákal, tleskal, lezl všude možně po pódiu a na konci se dojatě ukláněl. Nejvíce umělců se na stagi sešlo během německé folkmetalové taškařice Feuerschwanz, která je přesně tou hudbou, které publikum na Masters of Rock rozumí a žádá si ji.
„Tolik plaváčků nad hlavami lidí jsem dlouho neviděl, vypadalo to jako na dálnici,“ směje se Daron. „Feuerschwanz měli úžasnou interakci s publikem, podle mě to byla nejzábavnější skupina na letošním ročníku.“
Počasí festivalu dlouho přálo, až na pár dešťových přeháněk bylo hezky. Až v neděli odpoledne se naplnilo varování meteorologů a kvůli bouřce a výpadku proudu v celých Vizovicích skončil brzy po zahájení koncert dívčí kapely Crucified Barbara.
„Holky to hodně mrzelo, ale slíbil jsem jim, že je příští rok pozveme znovu,“ naznačil Daron. „Mimochodem, poloha likérky je specifická. Několik dnů v okolo řádil zvýšený vítr a bouřky, které poznamenaly i Colours of Ostrava, ale nám se to vyhnulo. Nic mimořádného jsme vyjma neděle nemuseli řešit.“
Masters of Rock v neděli večer vrcholí očekávanými koncert deathcorových Slaughter To Prevail a excentrického amerického umělce Marilyna Mansona. Organizátoři přitom poprvé zveřejnili velkou část soupisky pro příští rok. Venku je skoro polovina kapel a mezi oznámenými nechybí Bruce Dickinson, zpěvák Iron Maiden. Na Masters se se svojí sólovou deskou vrátí po třech letech a tentokrát zazní i písně z nového alba, které vyjde v roce 2027, kdy budou mít Iron Maiden pauzu.
„Doba se zrychluje a fanoušci chtějí vědět co nejdříve dopředu, kdo dorazí. Inspiroval mě kamarád, který pořádá v Německu festival a s bannery na příští rok vyjede pokaždé už během akce. Uvidíme, jak se to chytí u nás,“ řekl Daron, podle něhož bude Bruce Dickinson jednou z hlavních hvězd. „Zbytek kapel budeme oznamovat průběžně. Máme v hledáčku velká jména, věřím, že se to vydaří,“ dodal.