„V areálu letos čeká na návštěvníky řada změn,“ uvedl ředitel festivalu Jiří Daron. Doplnil, že i letos si mohou návštěvníci zakoupit místo k sezení: „Čtyřdenní maraton mladší člověk ustojí, starší je rád, když si pohodlně sedne.“

Na loňský ročník Masters of Rock se prodaly vstupenky do čtyřiceti zemí světa. Nechyběla ani tradiční výprava fanoušků z Jižní Ameriky, mezi nimiž mělo zastoupení i Chile.

Na Master of Rock vystoupí okolo 50 kapel

Festival Masters of Rock letos nabídne přibližně padesát kapel z různých koutů planety. Mezi hlavní hvězdy letošního ročníku patří:

Till Lindemann – Německý hudebník a básník, velký fanoušek Jana Saudka, známý především jako frontman skupiny Rammstein. Do Vizovic přiveze svůj sólový projekt, proslulý silnými texty a dramatickou live show. Půjde o jeho první festivalové vystoupení v Česku. „Na jeho sólové koncerty byl stanovený vstup od osmnácti let, projekce, které byly během něj promítány na velké obrazovky nad pódiem, totiž byly lehce erotické. Na festival však chodí i mladší publikum, takže jsem chtěl vědět, zda promítané scény tomu budou uzpůsobené. To mi agent potvrdil,“ říká Daron a dodává, že Till má obrovské charisma a geniální písničky.

Till Lindemann, zpěvák kapely Rammstein

Powerwolf – Německá skupina představí svou novinku Wake Up The Wicked. Powerwolf jsou známí tím, že mají velkolepou show, vozí velkou produkci, spoustu ohňů a pyrotechniky. „Jejich příběh je fascinující. Pamatuji si, jak na našich festivalech začínali v poledních časech, postupně rostli a teď na podzim odehráli koncert ve sportovní hale Fortuna v Praze pro 11 tisíc lidí. S kapelou jsme se pak bavili, že další krok je jediný možný: vyprodaná O2 arena,“ komentuje Daron.

Powerwolf (Masters of Rock 2015)

HammerFall – Švédská metalová kapela dorazí s albem Avenge The Fallen a slibuje vzletné vokály, drtivé riffy, hymnické melodie i epické momenty.

HammerFall (Masters of Rock 2015)

Apocalyptica – Legendární finští cellisté zahrají ve Vizovicích po několika letech svůj program Plays Metallica. Jejich osobité aranže heavy metalu pro violoncella zaručují nezapomenutelný zážitek.

Kapela Apocalyptica na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích v roce 2016.

Lita Ford – Rocková kytaristka a zpěvačka, hvězda 80. let, vystoupí v Česku poprvé.

„Chceme na Masters of Rock představovat světové hvězdy, které třeba nikdy nevystoupily v České republice. A párkrát už se nám to podařilo. Vzpomeňme třeba na vystoupení slavných Twisted Sister, kteří v České republice hráli pouze jednou jedinkrát, a to na festivalu Masters of Rock. A teď se urodil další takový případ v případě Lity Ford, která se proslavila duetem s Ozzym Osbournem. Patří mezi velikánky rockové historie,“ komentuje Daron.

Kapela The Hu

Do Vizovic letos zavítá i mongolská folkmetalová formace The Hu, která využívá tradiční mongolské nástroje a hrdelní zpěv. Dorazí také Soulfly, finští Korpiklaani, Dragonforce, Me And That Man, Van Canto a mnoho dalších. Kompletní program najdou návštěvníci na oficiálním webu festivalu.

Z českých umělců se na pódia festivalu vrátí legendy Citron, Doga nebo Forrest Jump a Dark Gamballe.

Co vědět před příjezdem na Masters of Rock

Místo konání

Festival se koná v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích. Přesná adresa je Razov 472.

Doprava vlakem

Jedním z nejlepších způsobů dopravy na festival je vlak, protože nádraží leží přímo vedle areálu. K vstupu č. 2 je to pouhé dvě minuty chůze.

Každý festivalový den, 30 minut po skončení programu na hlavním pódiu, odjíždí speciální vlaky do Zlína. V pondělí v noci navíc jede přímý spoj až do Otrokovic.

Vstupenka

Jednodenní vstupenka stojí 1 490 Kč, celofestivalový lístek 3 500 Kč a s místem k sezení 5 000 Kč (ceny platné do 30. června).

K dispozici je také exkluzivní varianta „Tribuna Platinum“ za 10 000 Kč. Ta zahrnuje místo k sezení na tribuně nejblíže k pódiu, s nejlepším výhledem a pohodlným přístupem k toaletám s tekoucí vodou. Součástí balíčku je také záznam z festivalu a festivalové tričko.

Organizátor festivalu Masters of Rock Jiří Daron (květen 2023)

Platba

Ve festivalovém areálu je možné platit pouze hotově.

Ubytování

Můžete stanovat zdarma na vyhrazených místech v okolí areálu likérky R. Jelínek (přesná místa najdete na festivalové mapě).

Další možností je využít některý z kempů, ubytoven nebo hotelů.

K dispozici je také VIP kemp za 15 000 Kč na pět nocí. Ten se nachází nejblíže k areálu a nabízí plně vybavené stany pro pět osob, připravené k okamžitému nastěhování. Součástí VIP kempu je i hlídané parkoviště vzdálené přibližně 50 metrů.

Skříňky

Můžete si pronajmout skříňku na cennosti v úschovně, která je pod neustálým dohledem kamer a personálu. Cena je 690 Kč na všechny čtyři dny festivalu. Rezervujte si místo předem.

Kde zaparkovat na Master of Rock?