Judas Priest a Dickinson? Slavíme dvacátý Masters of Rock, říká šéf festivalu

Takhle silnou soupisku kapel ještě neměli. Dvacátý ročník Masters of Rock ozdobí jména jako Judas Priest, Bruce Dickinson, Accept, Avantasia a další. „Řekli jsme si, že kulaté výročí našeho festivalu oslavíme opravdu ve velkém. Jak soupiskou kapel, která je podle mě nejlepší v historii, tak novinkami v areálu,“ říká šéf pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

Začněme areálem, jaké v něm budou změny?

Poprvé jsme postavili tři tribuny a vytvořili tak na hlavní hrací ploše likérky před Ronnie James Dio Stage arénu. Záležet jsme si dali i na pódiu, které je největší v historii, jaké kdy na Masters of Rock bylo. Chtěli jsme, aby vizuální i zvukový vjem byl pro návštěvníky dokonalý. V areálu také nově budou fotostěny tematicky věnované historii festivalu, u nichž se fanoušci budou moci vyfotit.

Každý rok po skončení přehlídky vydáváme DVD se záběry vystupujících kapel, letos chceme posunout jeho kvalitu a návštěvníkům je nabídneme na jiném nosiči. Dali jsme si záležet i na výběru gratulantů. Vždy chci, aby kapely, které přivezeme, byly atraktivní a nabídly i něco nového. Letos to vyšlo tak, že hned tři ze čtyř headlinerů vydali studiové desky, které jsou celosvětově úspěšné a sklízejí pochvalné kritiky. V časopise Spark byla novinka Judas Priest oceněna v únoru jako album měsíce, Bruce Dickinson byl hned druhý. A v květnu zvítězili Accept.

Zmínil jste nové pódium, na co se můžou návštěvníci těšit?

Je koncipované tak, aby stoprocentně a bez jakýchkoliv ústupků splnilo produkční požadavky Judas Priest jako hlavní hvězdy festivalu, ale i dalších velkých kapel. Budou u něj svislé obrazovky a celkově působí velkolepým dojmem. Je sice o něco hlubší, ale díky modernímu systému zatěžování bez upínání záchytnými lany bychom měli tento prostor dostat zpět a neubírat tak z hlavní divácké plochy.

Jak se těšíte na Judas Priest, kteří jsou letošním headlinerem?

Je to příklad kapely, na níž je každým rokem vidět, jak hrají se stále větší a větší chutí. Nikdo neví, jak dlouho budou ještě vystupovat. Na to, kolik mají někteří z nich let, jsou ve výborné kondici. Odpovídají tomu i jejich požadavky, které jsme dostali.

Vymykají se v něčem?

Je na tom vidět naprostá profesionalita a důraz na životosprávu. Kapela přiletí soukromým tryskáčem, na místo festivalu dorazí těsně před show a hned po ní jej zase opustí. Nikde se nezdržují, na turné nedělají rozhovory ani autogramiády, aby eliminovali riziko nakažení nějakou nemocí. Také ubytování si řeší po vlastní ose.

V čem to bude jiný koncert než v létě 2022?

Tehdy šlo o – kvůli covidu dva roky odkládané – vystoupení k padesáti rokům existence kapely. Byla to velká oslava heavymetalové muziky. Tentokrát Judas Priest kromě osvědčených megahitů zahrají také písně z aktuální desky, jiná bude i produkce koncertu.

Proč je po skončení koncertu 70 minut dlouhá pauza?

Skupina hraje druhý den na festivalu v Maďarsku, takže potřebují sbalit produkci a odjet. Už před dvěma roky byl koncert Judas Priest poslední v rámci dne, aby se stihlo všechno z pódia odvézt.

Druhým velkým jménem je Bruce Dickinson. Jak vznikl nápad pozvat ho do Vizovic?

Měl jsem ho v hlavě asi patnáct let, ale Bruce se soustředil na Iron Maiden, vlastní koncertní turné nejezdil a sólovou desku nevydal devatenáct let. Občas jsem přesto zkusil napsat agentům, ale nic z toho nebylo. Až loni v dubnu jsme v Olomouci pořádali koncert hudebního projektu Jona Lorda, v němž se hrály písně Deep Purple a další rockové klasiky, a u mikrofonu stál právě Bruce.

Měl jsem poprvé možnost setkat se s ním osobně. Vyzvedl jsem ho na letišti ve Vídni a cestou autem do Olomouce jsme si vykládali. Nadšeně mi líčil, že po koncertě letí do Los Angeles, kde se bude dokončovat jeho sólové album. Bylo znát, jak moc ho to pohltilo.

V tu chvíli jste začal tušit, že vyrazí také na turné?

Mluvili jsme o tom spolu, věnoval jsem mu i DVD z posledního ročníku Masters of Rock. Když jsem pak jeho agentovi napsal, že máme o vystoupení Bruce Dickinsona velký zájem, byl trochu zaskočený, veřejně se o tom ještě nemluvilo a pořadatelům festivalů ho zatím nenabízel. Pomohlo i to, že Bruce na koncert na Masters of Rock kývl, a bylo jen na nás, abychom dohodli datum a podmínky.

V Olomouci to s fanoušky Dickinsona nebylo zrovna jednoduché, že?

Tehdy jsem si uvědomil, jak těžké to slavní lidé mají. Na snídani do hotelu, kde byl i se svojí přítelkyní, za ním vtrhli fanoušci Iron Maiden, nemohl se ani v klidu najíst, chtěli se s ním fotit. Když jsme pak chtěli odjet z hotelové garáže, museli jsme hledat různé východy, abychom se vyhnuli davu lidí čekajících na Bruce. Znovu se potvrdilo, že Iron Maiden jsou obrovský fenomén a jedna z nejslavnějších metalových kapel na světě. Bruce je přitom úplně v pohodě člověk, na nic si nehraje a působí strašně sympaticky.

Oba headlineři hrají už od 21 hodin, což je na vaše poměry nezvykle brzy. Jaký je důvod?

Byl to požadavek managementu obou kapel. Vzhledem ke svému věku už nechtěli hrát pozdě a končit až po půlnoci. Hudebníci v tomto věku během turné hodně dbají na životosprávu a kvalitní spánek. Většina vystoupení bude i tak za tmy, takže v tom problém nebude.

Hlavním tahákem soboty bude Avantasia, hvězdný projekt Tobiase Sammeta. Už víte, v jakém složení zpěváků přijede?

Necháme se překvapit, závisí to i na programu dalších kapel v létě. Ale nepochybuji, že to bude prvotřídní sestava výrazných jmen rockové a metalové scény. Vystoupení Avantasie je vždy velmi barevné, je to metalová opera se vším všudy, střídají se v ní různé barvy hlasů a na závěr zpívají dohromady.

Celou přehlídku nakonec v neděli uzavřou Accept.

Mám z nich stejný dojem jako z Judas Priest. S přibývajícími lety je hudba víc a víc baví. Na pódiu působí s obrovskou lehkostí, jsou vysmátí a užívají si to. Klobouk dolů, jak se Wolfovi Hoffmannovi podařilo před lety dát Accept dohromady a přitáhnout k mikrofonu Marka Tornilla. Byla to trefa do černého.

Zbytek kapel bych rozdělil na dvě části. Některé z nich za dvacet let na Masters nikdy nehrály, jako třeba Electric Callboy.

To bude super show a obrovský příval energie. Hudebně i vizuálně se vymykají tomu, na co jsou ortodoxní metaloví fanoušci zvyklí, ale podle mě je podobné zpestření vítané. Kapela hraje covery i z pop music, kluci na pódiu si neustále z něčeho dělají srandu, mají i retro oblečení jako z 90. let, šusťákovky, teplákovky a podobně. Opravdu bych to všem doporučil.

Tvrdší set nabídnou Cavalera a Sodom, že?

Max a Igor Cavalerovi jsou nejslavnější bratři v historii thrash metalu, oba stáli u zrodu legendární Sepultury. A právě písně z jejich prvních dvou desek na Masters of Rock odehrají. Max už u nás hrál se Soulfly, ale tohle je novinka. Sodom jsou poslední velká thrashovka, kterou jsme neměli. Slayer, Anthrax, Testament, Kreator a další už tady hráli.

Raritní bude koncert KK´s Priest. Jak se vám podařilo získat je na stejný festival, kde hrají Judas Priest?

Měli jsme i trochu štěstí. (usmívá se) Nikde jinde na světě se nebude opakovat, že na jedné přehlídce zahrají Judas Priest i KK´s Priest, což je kapela bývalého kytaristy a zakládajícího člena Judas Priest K. K. Downinga, který je autorem mnoha jejich největších hitů a byl s kapelou také uveden do rock’n’rollové Síně slávy. Z Judas ale odešel a dnes se obě kapely na festivalech nepotkávají. Masters of Rock bude jedinou výjimkou. Z dalších nových kapel bych zmínil ještě Soilwork, Unleash The Archers nebo Annisokay.

A teď k navrátilcům, mezi něž se na poslední chvíli dostali Amaranthe.

Nahradili The Rasmus, pro něž to měla být premiéra na Masters, ale zrušili celé letní turné, což mě mrzí. Za rok by nám to měli vynahradit. Amaranthe jsou ale více než důstojná náhrada, kapela stále roste a dnes už plní haly.

Bude to na Alestorm zase taková nevázaná party jako minule, kdy se nad hlavami fandů vznášela nafukovací kačena?

Určitě ano. Alestorm jsou vyloženě festivalová skupina, dovedou skvěle pracovat s publikem a postarají se o zábavu. Mimochodem, jejich zpěvák Chris byl před měsícem na Metalfestu v Plzni jako řadový fanoušek, zjistil jsem to až ze sociálních sítí, kde lidi dávali fotky s ním. Je vidět, že se mu u nás líbí.

Součástí programu je opět koncert s filharmonií. Na co se mohou lidé těšit?

Držíme tradici pravidelných vystoupení s orchestrem, což je mezi festivaly celosvětová rarita. Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů letos doprovodí kapelu Rage pod značkou Lingua Mortis Orchestra. Rage to mají jako další výročí, právě před čtyřiceti lety se poprvé pustili do spolupráce s orchestrem a začali s ním vydávat alba a živá vystoupení. Takto už se představili rovněž na největším metalovém festivalu na světě v německém Wackenu, a to i se zlínskou filharmonií.

Masters of Rock zahájí domácí kapela Fleret, jak je každé dva roky zvykem. Čím si jejich popularitu u metalového publika vysvětlujete?

Jsou to strašně fajn a sympatičtí kluci, které naši fanoušci milují. Vždy je na ně už v poledne před pódiem plno a mají obrovské ovace. Fleret už k našemu festivalu patří, ostatně klip s jejich vystoupením na Masters of Rock s Jarmilou Šulákovou a songem Ovečky zaběhnuté nechyběl ani v dokumentu o této zesnulé valašské zpěvačce lidových písní. Ke dvacátému výročí festivalu si také Fleret připravil speciální show, jejich hostem bude rocková dračice Tanja. Zazní i píseň Bír, Bír, kterou Flereti převzali od finských Korpiklaani, s nimiž společně na Masters of Rock hráli, a otextovali do češtiny. A když hráli loni ke čtyřiceti rokům kapely v pražské Lucerně, právě Bír, Bír byla posledním songem, jímž svoje tříhodinové vystoupení uzavřeli.

Jakou návštěvu letos očekáváte? Bude vyprodáno?

Přijede výrazně více fanoušků než na loňský ročník, ale myslím, že kapacita likérky vyprodaná nebude. Lidé koupí vstupenky také na místě, v prodeji na pokladnách budou i jednodenní lístky. Chtěli jsme tak vyjít vstříc těm, kteří nemohou přijet na celý festival. Věřím, že například fandové Iron Maiden a Bruce Dickinsona dorazí aspoň ve čtvrtek, to samé den poté platí pro Judas Priest. Navíc jsme se rozhodli nasadit podle mě velmi vstřícnou cenu, která byla v době zahájení předprodeje levnější než vstupenka na letošní koncert Judas Priest v Praze. Počet vstupenek na jeden den je ovšem limitovaný, nechceme areál přeplnit.