Kopce, lesy a areál likérky nám přidávají body, říká ředitel Masters

Proč jste jako headlinera vybral právě tuto formaci?

Avantasia patří mezi kapely, pro něž pracujeme jako jejich exkluzivní agentura pro Česko a plánujeme s nimi koncerty dlouhodobě, třeba i dva roky dopředu. Přání celé kapely bylo jasné: odehrát s novou deskou vystoupení v Praze a poté vystoupit na Masters of Rock, který patří k jejich nejoblíbenějším festivalům. Věděl jsem předem, že čtyřtisícové Forum Karlín v Praze se bez problémů vyprodá, což se potvrdilo čtyři měsíce předem. Poté jsme Avantasii oznámili jako festivalového headlinera. Dostanou exkluzivní hrací čas 125 minut.

Avantasia vystoupí v pátek, kdy se začíná nezvykle až v 11.30 hodin. Je to kvůli přípravě pódia na jejich koncert?

V tento den se sešly dvě velké produkce, brzy ráno se bude muset usadit Avantasia a poté norská blackmetalová hvězda Dimmu Borgir. Obě kapely si s sebou přivezou kamiony s velkými dekoracemi, a i proto bude před jejich koncerty delší přestávka 50 minut.

Tobias Sammet byl na Masters of rock v roce 2017 coby člen kapely Edguy.

Které zpěváky si Tobias Sammet letos pozval na letní turné?

Sestava bude stejná jako v Praze, doprovodí ho Jorn Lande, Bob Catley, Ronnie Atkins, Eric Martin a Adrienne Cowan. Part Michaela Kiskeho, který je vytížený prací s Helloween, převezme naživo Geoff Tate, což je skvělý zpěvák a další velká metalová osobnost.

Hlavní hvězdou prvního dne přehlídky bude britská legenda Uriah Heep. Čím bude jejich koncert výjimečný?

Doprovodí je také bývalí členové – baskytarista Paul Newton a zpěvák John Lawton. Kvůli vážným zdravotním důvodům bohužel nedorazí Lee Kerslake, jemuž je už 72 let a je nejdéle hrajícím bubeníkem v historii skupiny. Kromě toho je také skvělým skladatelem, pro Ozzyho Osbournea napsal řadu velkých hitů a spoluzakládal s ním jeho sólovou kapelu. Na „Uriáše“ se moc těším, celý koncert bude poctou jejich hudbě, která inspirovala nespočet dalších muzikantů. Jde o legendu, která na Masters of Rock jednoznačně patří.

Sobotní večer bude patřit zpěvačkám, po sobě vystoupí Tarja a Within Temptation se Sharon den Adel u mikrofonu.

Každý, kdo viděl program, už asi tuší, že možná nastane jejich spojení. Před dvěma lety na Metalfestu byla Sharon hostem při koncertu Tarji, teď bych byl rád, kdyby se jejich role obrátily. Pro Masters of Rock je typické, že každoročně jsou tady k vidění unikátní a zcela neopakovatelná spojení. Třeba Doro loni zazpívala čtyři písničky spolu s Genem Simmonsem, kterého pak při závěrečném songu doprovodili kompletní Korpiklaani. Ti se s Genem domluvili spontánně až na místě v backstagi. A letos se chystá další bonbonek, s Uriah Heep vystoupí Kai Hansen, který je jejich obrovským fanouškem a na první desku Gamma Ray dokonce umístil cover jejich songu Look at Yourself.

Jak na takové nabídky nebo nápady reagují muzikanti?

V drtivé většině jsou nadšení, je to pro ně zážitek a věc, která už se jim nemusí nikdy přihodit. Ale zároveň jde o profesionály, kteří vědí, že něco podobného nelze udělat bez důkladné přípravy. Tarja a Sharon spolu zkoušely v kongresovém sále hotelu v Plzni, Korpiklaani a Fleret loni byli tři dny zavření v Masters of Rock Café ve Zlíně a trénovali tři písně pořád dokola. Pro ně to byla velká výzva, která dopadla fantasticky. Gramofirma Nuclear Blast rozeslala letos v květnu po celém světě nové video písně Beer, Beer od skupiny Korpiklaani v české verzi Bír, Bír a se zpěvem Hráška, kluci z Fleretu jsou i na obalu. Pořád to žije dál, Fleret si píseň tak oblíbili, že ji hrávají na svých koncertech.

Speciální bude i show Gamma Ray, kteří přes léto mají naplánovaných jen pět koncertů a jeden z nich právě ve Vizovicích.

Ano, kapela dostala povolení hrát na velmi omezeném počtu velkých festivalů a jsem moc rád, že Masters of Rock bude mezi nimi. Gamma Ray měli dvouletou pauzu kvůli comebacku Kaie Hansena v reunionu Helloween, který si však pro letošek dává koncertní pauzu. Už loni jsem se s Kaiem bavil v zákulisí, jestli by nechtěl přijet s Gamma Ray. Hned reagoval vstřícně. Je to i skvělá vizitka našeho festivalu, že se na tento úzký seznam dostal.

Dream Theater (Masters of Rock 2014)

Neděli opět zakončí americké kapely, stejně jako v minulých letech. Je to náhoda?

Je to už taková hezká tradice. Dream Theater jsou nejlepší světová kapela prog rocku/metalu, přijedou představit novou a kritiky i fanoušky oceňovanou desku. Před nimi vystoupí Steel Panther, které čeká premiéra. V Evropě hrávají na všech velkých přehlídkách, je to zábavná a typicky festivalová skupina.

Jak bude vypadat chystané spojení skupiny Rage s filharmonií?

Doprovodí je zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů, která dostane název Lingua Mortis Orchestra, jenž vychází z letitého konceptu Rage. Pojedou s nimi i na největší světový festival do německého Wackenu.

Čím to je, že na hlavním pódiu vystoupí jen dvě české formace?

Masters of Rock je dnes už mezinárodní festival, na který se sjíždějí fanoušci z celého světa. I od kapel je velký zájem se tady prezentovat. Domácí skupiny jsou proto v minoritě, řada z nich však stále vystupuje na druhém pódiu.

Bude letos vyprodáno?

Očekávám podobnou návštěvnost jako v loňském roce, kdy se blížila vyprodání a nakonec dorazilo kolem 23 tisíc fanoušků.

Neuvažujete o zvýšení ceny za vstupné?

Chceme ji každoročně držet na podobné úrovni a razantně a jednorázově ji nezvyšovat. Návštěva Masters of Rock neznamená jen zaplatit za vstupenku, ale spoustu peněz stojí také jídlo a pití, ubytování, nákup festivalových triček a další věci. V konečném důsledku vyjde taková dovolená třeba na 10 tisíc korun. Navíc když se člověk podívá na line-up letošního Wackenu, na prvních místech jsou skupiny jako Sabaton, Powerwolf, Hammerfall nebo Within Temptation, které vozíme i do Vizovic. Kvalita naší soupisky je každoročně velmi vysoká.

Máte v této souvislosti ještě nějaký hudební sen, který byste si chtěl na Masters of Rock splnit?

Pořád jsou kapely, o které se dlouhodobě snažíme, zasloužily by si tady hrát a jsou i finančně dostupné. Jenže se to zatím nepodařilo termínově skloubit. Zmínit můžu například Judas Priest nebo Alice Coopera.

Jak vlastně vaše hudební přehlídka stojí ve srovnání s akcemi pořádanými v zahraničí?

Když se bavím s kapelami, tak sami říkají, že je první liga festivalů, jako jsou Hellfest, Graspop Metal Meeting, Wacken, Sweden Rock a Masters of Rock. Jsme u nich na této top úrovni, i když třeba nemáme tak velké publikum.

Čím to je?

Pochvalují si organizaci festivalu, atmosféru v zákulisí a také diváky. Masters of Rock je vyhlášený parádní atmosférou, čeští fanoušci jsou opravdu úžasní. Moc nám to pomáhá při jednání se skupinami, které si o tom mezi sebou řeknou, a mnohé z nich tady pak chtějí natáčet svoje koncerty. Například Korpiklaani vydali dvě DVD a obě byla z Masters of Rock. Letos tady chtějí natáčet klip Eluveitie. Celý festival se navíc koná v krásném prostředí likérky Rudolf Jelínek, kolem něj jsou valašské kopce a lesy. Když přijedete na velkou přehlídku do zahraničí, většinou se odehrává někde na letišti nebo na poli. I za tohle sbíráme plusové body.

Těší vás tahle léty budovaná nálepka?

Samozřejmě že ano. Jsme evropský festival pořádaný v Česku, vstupenky prodáváme do přibližně čtyřiceti zemí. I novinářů ze zahraničí je u nás akreditovaných více než těch tuzemských a recenze festivalu vycházejí v prestižních hudebních magazínech po celém světě. Když otevřete největší světový metalový časopis Metal Hammer, uvidíte tam velkou pozvánku na Masters of Rock. Povědomí o nás je už celosvětové a Vizovice díky tomu mají obrovskou propagaci.