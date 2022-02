Trip hopoví šamani Massive Attack zahrají v červnu v O2 univesu

Vznik skupiny se datuje do roku 1988, zakládajícími členy byli Robert „3D“ Del Naja, Andrew „Mushroom“ Vowles, Grant „Daddy G“ Marshall a Adrian Thaws, který později působil na sólové dráze pod pseudonymem Tricky. Jádro kapely doplňovaly hlasy zpěváka Horace Andyho a zpěvačky Shary Nelson.

Massive Attack debutovali v roce 1991 albem Blue Lines s hitem Unfinished Sympathy. Dodnes svěží deska kombinovala pomalé beaty s elektronikou, názvuky reggae, dubu, soulu a dalších žánrů. Hudební novináři ji začali označovat jako trip hop a Massive Attack byli pasováni do role jeho věrozvěstů. Zmíněnou škatulku členové kapely nesnášeli a odmítali ji jakkoliv komentovat.

Tři roky po opěvovaném debutu přišli Massive Attack s dalším vynikajícím albem Protection a volnou trilogii střel přímo do černého završili fenomenálním počinem Mezzanine. Temnějším a hrozivějším než předchozí dvě desky, s hostující Liz Fraser z kapely Cocteau Twins v písni Teardrop.

Výrazné ženské vokály Massive Attack využívali rádi, spolupracovali například s Tracey Thorn z dua Everything But The Girl (skladba Protection), se Sinéad O’Connor – zpívá na albu 100th Window – a společně s Madonnou natočili předělávku skladby I Want You z repertoáru Marvina Gayeho.

