Britské festivaly se zcela mění. Inspiroval je přístup skupiny Massive Attack

Se změnou začal festival Forwards v Bristolu, na který přijelo 60 tisíc lidí. Poprvé v historii této hudební akce bylo každé pódium poháněno z obnovitelných zdrojů energie. Dieselové agregáty nahradí zelenou technologií i další akce v Bristolu.
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Právě v Bristolu uskutečnila skupina Massive Attack v roce 2024 koncert, který vyprodukoval o 98 procent méně emisí než srovnatelné akce. Dosáhli toho tak, že celý koncert byl napájen z baterií a prodávalo se výhradně veganské jídlo.
Bristolský festival Forwards, který se uskutečnil o víkendu a vystoupila na něm třeba zpěvačka Lorde, k napájení celé akce využívá průkopnickou technologie zeleného vodíku (GeoPura).
„Po dalším mimořádně horkém a suchém létě si každý může všimnout, jak se mění naše klima. Tady v západní Anglii jsme spojili síly našich vynikajících kreativních odvětví a sektorů čisté energie, abychom se pokusili přispět k řešení klimatické krize a zlepšení kvality ovzduší,“ řekla pro BBC starostka Helen Godwinová.
„Vždy jsme byli regionem, který dbá na životní prostředí, na čistou energii a na čistý vzduch. Ale také si rádi užijeme zábavu. Snažíme se vymýšlet inovativní a ekologické způsoby, jak to dělat lépe,“ dodala.