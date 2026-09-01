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Britské festivaly se zcela mění. Inspiroval je přístup skupiny Massive Attack

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  9:01
Ekologický koncert Massive Attack v Bristolu 2024

Ekologický koncert Massive Attack v Bristolu 2024 | foto: Profimedia.cz

Ekologický koncert Massive Attack v Bristolu 2024
Grant Marshall alias Daddy G z kapely Massive Attack při vystoupení. (2....
Massive Attack (Rock for People, Hradec Králové, 5. července 2016)
Massive Attack (Metronome Festival, Praha, 22. června 2018)
24 fotografií
Britská triphopová skupina Massive Attack vytvořila světový rekord coby kapela s nejnižšími emisemi uhlíku během koncertu. Doufají, že tím vyvolají dominový efekt napříč hudebním průmyslem a jejich záměr se už začal plnit. Britské festivaly se mění.

Se změnou začal festival Forwards v Bristolu, na který přijelo 60 tisíc lidí. Poprvé v historii této hudební akce bylo každé pódium poháněno z obnovitelných zdrojů energie. Dieselové agregáty nahradí zelenou technologií i další akce v Bristolu.

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Právě v Bristolu uskutečnila skupina Massive Attack v roce 2024 koncert, který vyprodukoval o 98 procent méně emisí než srovnatelné akce. Dosáhli toho tak, že celý koncert byl napájen z baterií a prodávalo se výhradně veganské jídlo.

Bristolský festival Forwards, který se uskutečnil o víkendu a vystoupila na něm třeba zpěvačka Lorde, k napájení celé akce využívá průkopnickou technologie zeleného vodíku (GeoPura).

Ekologický koncert Massive Attack v Bristolu 2024
Ekologický koncert Massive Attack v Bristolu 2024
Grant Marshall alias Daddy G z kapely Massive Attack při vystoupení. (2. července 2025)
Massive Attack (Rock for People, Hradec Králové, 5. července 2016)
24 fotografií

„Po dalším mimořádně horkém a suchém létě si každý může všimnout, jak se mění naše klima. Tady v západní Anglii jsme spojili síly našich vynikajících kreativních odvětví a sektorů čisté energie, abychom se pokusili přispět k řešení klimatické krize a zlepšení kvality ovzduší,“ řekla pro BBC starostka Helen Godwinová.

„Vždy jsme byli regionem, který dbá na životní prostředí, na čistou energii a na čistý vzduch. Ale také si rádi užijeme zábavu. Snažíme se vymýšlet inovativní a ekologické způsoby, jak to dělat lépe,“ dodala.

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