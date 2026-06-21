Hry o Marii sestávají ze čtyř částí, z nichž Mariken z Nimégue je druhá. Všechny vycházejí z lidových her s náboženskou, zvláště mariánskou tematikou. Mariken, hrdinka vlámské středověké hry, podlehne svádění ďábla, putuje s ním světem, nakonec se ale dá na pokání a třebaže ji ďábel zahubí, její duše je spasena.
Libreto měl původně napsat Vítězslav Nezval. Jenže „nestíhal“, a protože Martinů, jenž v té době žil ve Francii, už nechtěl čekat, začal komponovat na francouzský text básníka Henriho Ghéona. Pro účely uvedení v Československu pak text do češtiny přebásnil Vilém Závada, ale charakter jeho převodu byl poněkud odlišný. Martinů se nicméně líbil, a tak se rozhodl operu upravit – v této podobě se dnes hraje.
Tajemstvím zůstávalo, že francouzská Mariken stále existuje. Odhalil to před nějakou dobou dnes již zesnulý belgický muzikolog Harry Halbreich, velký znalec Martinů a autor katalogu jeho děl. První verzi, již nalezl v archivu Nadace Paula Sachera v Basileji, se postupně dostalo kritického vydání. Ve světové premiéře zazněla loni v srpnu v rámci Bard Music Festival v americkém státě New York. A nyní tedy i v Česku v nastudování Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a jeho šéfdirigenta Tomáše Netopila.
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Litomyšlský festival začíná a představí novinky. Prezidentem bude Hrůša
Česká a současně evropská premiéra se konala v koncertní podobě tento týden v Praze. V Litomyšli se francouzská Mariken představila v pátek na druhém zámeckém nádvoří ve druhé polovině koncertního programu, který začal Beethovenovou Symfonií č. 6 zvanou Pastorální. Obraz přírody a venkovského života, vrcholící povznášejícím děkovným zpěvem pastýřů, vyzněl pěkně vylehčeně, čistě a precizně – snad jen pozor na to, aby se právě v péči o srozumitelnost detailů, čistotu a projasněnost zvuku nevytrácely vnitřní napětí a zdravý patos jakožto nositel emoce. Občas jsem ten pocit měla, jmenovitě u onoho děkovného zpěvu…
Jak se bude hrát?
Hlavní bod večera přišel až po pauze, a tak si člověk kladl otázku: Pozná běžný posluchač hudební rozdíl mezi francouzskou a českou Mariken? Samozřejmě ten hlavní je v jazyku – francouzský text už svou zvukovou podstatou dává dílu jakýsi noblesnější, ale i smyslnější charakter, což stvrdil i jeho český překlad, který běžel na titulkovacím zařízení. Oproti němu Závadovo přebásnění je lidovější a rázovitější.
Hudebně asi posluchač, pokud zná českou verzi, výrazné změny okamžitě nepozná. Není to zkrátka úplně jiné dílo, spíš je znát, že Martinů, jenž prošel různými tvůrčími etapami, zohledňoval v obou případech text, a navíc v době komponování francouzské verze ještě inklinoval k některým avantgardním směrům své doby. A tak francouzská verze může na některých místech, třeba v tanečním výstupu ďábla, jenž svádí Mariken, působit více zahuštěně, „sršatěji“, kdežto česká je uhlazenější a přímočařejší.
Provedení Pražských symfoniků s Netopilem dalo vyniknout kultivovanému půvabu i dramatické síle hudby Martinů. Charakteru francouzské verze svým způsobem odpovídala v partu Mariken sopranistka Simona Šaturová, jejíž hlas i projev sugeroval temnější tragickou ženskou postavu – na rozdíl od Jiřiny Markové, která na legendární nahrávce Her o Marii dirigenta Jiřího Bělohlávka z osmdesátých let zpívá Mariken jako rozkošně dychtivou, zářivou a naivní mladičkou dívenku.
Barytonista Jiří Brückler byl vtíravým ďáblem, kvalitní výkony odvedli i představitelé postav „divadla na divadle“, neboli hry o Maškaronovi, která Mariken obrátí na pokání – tenorista Daniel Matoušek jako Mascron, mezzosopranistka Bella Adamova jako Notre Dame a barytonista Pavel Švingr jako Dieu le Fils. Tradičně spolehlivou oporou byl Pražský filharmonický sbor. Part vypravěče převzal Vladimír Polívka, který je po matce Chantal Poullainové Francouz a tudíž jeho francouzština je „originál“.
Celkově tedy určitě úspěch, jiná věc je, jak a zda se francouzská verze bude v běžném divadelním provozu hrát. Při provedení v plenéru v zámeckém prostředí si člověk dvojnásob uvědomil, jak velice divadelní kus to je (obsahuje mimo jiné i výrazné taneční složky). Těžko může nahradit českou Mariken v Hrách o Marii, mohla by se snad uvádět v jednom večeru s jinou jednoaktovkou některého autora dvacátého století. To ukáže čas.