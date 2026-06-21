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GLOSA: Ďábel tančí v Litomyšli. Tajemství skladatele Martinů bylo odhaleno

Věra Drápelová
  16:00
Festival Smetanova Litomyšl kromě vlastních projektů přebírá též pořady, které zazněly jinde, ovšem v Litomyšli splynou s její výjimečnou atmosférou. Tak tomu bylo i s českou premiérou dosud neznámé verze jednoaktovky Bohuslava Martinů Mariken. Ta je divadelnímu publiku známá jako součást operního cyklu Hry o Marii.
Dirigent Tomáš Netopil, sopranistka Simona Šaturová, barytonista Jiří Brückler,...

Dirigent Tomáš Netopil, sopranistka Simona Šaturová, barytonista Jiří Brückler, Pražští symfonikové a Pražský filharmonický sbor při provedení opery Mariken od Bohuslava Martinů na Smetanově Litomyšli | foto: František Renza

Barytonista Jiří Brückler při provedení opery Mariken od Bohuslava Martinů na...
Sopranistka Simona Šaturová při provedení opery Mariken od Bohuslava Martinů na...
Dirigent Tomáš Netopil provedl na Smetanově Litomyšli první verzi opery Mariken...
Zámek v Litomyšli, na jehož druhém nádvoří se konají koncerty a divadelní...
6 fotografií

Hry o Marii sestávají ze čtyř částí, z nichž Mariken z Nimégue je druhá. Všechny vycházejí z lidových her s náboženskou, zvláště mariánskou tematikou. Mariken, hrdinka vlámské středověké hry, podlehne svádění ďábla, putuje s ním světem, nakonec se ale dá na pokání a třebaže ji ďábel zahubí, její duše je spasena.

Libreto měl původně napsat Vítězslav Nezval. Jenže „nestíhal“, a protože Martinů, jenž v té době žil ve Francii, už nechtěl čekat, začal komponovat na francouzský text básníka Henriho Ghéona. Pro účely uvedení v Československu pak text do češtiny přebásnil Vilém Závada, ale charakter jeho převodu byl poněkud odlišný. Martinů se nicméně líbil, a tak se rozhodl operu upravit – v této podobě se dnes hraje.

Tajemstvím zůstávalo, že francouzská Mariken stále existuje. Odhalil to před nějakou dobou dnes již zesnulý belgický muzikolog Harry Halbreich, velký znalec Martinů a autor katalogu jeho děl. První verzi, již nalezl v archivu Nadace Paula Sachera v Basileji, se postupně dostalo kritického vydání. Ve světové premiéře zazněla loni v srpnu v rámci Bard Music Festival v americkém státě New York. A nyní tedy i v Česku v nastudování Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a jeho šéfdirigenta Tomáše Netopila.

Litomyšlský festival začíná a představí novinky. Prezidentem bude Hrůša

Česká a současně evropská premiéra se konala v koncertní podobě tento týden v Praze. V Litomyšli se francouzská Mariken představila v pátek na druhém zámeckém nádvoří ve druhé polovině koncertního programu, který začal Beethovenovou Symfonií č. 6 zvanou Pastorální. Obraz přírody a venkovského života, vrcholící povznášejícím děkovným zpěvem pastýřů, vyzněl pěkně vylehčeně, čistě a precizně – snad jen pozor na to, aby se právě v péči o srozumitelnost detailů, čistotu a projasněnost zvuku nevytrácely vnitřní napětí a zdravý patos jakožto nositel emoce. Občas jsem ten pocit měla, jmenovitě u onoho děkovného zpěvu…

Jak se bude hrát?

Hlavní bod večera přišel až po pauze, a tak si člověk kladl otázku: Pozná běžný posluchač hudební rozdíl mezi francouzskou a českou Mariken? Samozřejmě ten hlavní je v jazyku – francouzský text už svou zvukovou podstatou dává dílu jakýsi noblesnější, ale i smyslnější charakter, což stvrdil i jeho český překlad, který běžel na titulkovacím zařízení. Oproti němu Závadovo přebásnění je lidovější a rázovitější.

Hudebně asi posluchač, pokud zná českou verzi, výrazné změny okamžitě nepozná. Není to zkrátka úplně jiné dílo, spíš je znát, že Martinů, jenž prošel různými tvůrčími etapami, zohledňoval v obou případech text, a navíc v době komponování francouzské verze ještě inklinoval k některým avantgardním směrům své doby. A tak francouzská verze může na některých místech, třeba v tanečním výstupu ďábla, jenž svádí Mariken, působit více zahuštěně, „sršatěji“, kdežto česká je uhlazenější a přímočařejší.

Provedení Pražských symfoniků s Netopilem dalo vyniknout kultivovanému půvabu i dramatické síle hudby Martinů. Charakteru francouzské verze svým způsobem odpovídala v partu Mariken sopranistka Simona Šaturová, jejíž hlas i projev sugeroval temnější tragickou ženskou postavu – na rozdíl od Jiřiny Markové, která na legendární nahrávce Her o Marii dirigenta Jiřího Bělohlávka z osmdesátých let zpívá Mariken jako rozkošně dychtivou, zářivou a naivní mladičkou dívenku.

Dirigent Tomáš Netopil, sopranistka Simona Šaturová, barytonista Jiří Brückler, Pražští symfonikové a Pražský filharmonický sbor při provedení opery Mariken od Bohuslava Martinů na Smetanově Litomyšli
Barytonista Jiří Brückler při provedení opery Mariken od Bohuslava Martinů na Smetanově Litomyšli
Sopranistka Simona Šaturová při provedení opery Mariken od Bohuslava Martinů na Smetanově Litomyšli
Dirigent Tomáš Netopil provedl na Smetanově Litomyšli první verzi opery Mariken od Bohuslava Martinů.
6 fotografií

Barytonista Jiří Brückler byl vtíravým ďáblem, kvalitní výkony odvedli i představitelé postav „divadla na divadle“, neboli hry o Maškaronovi, která Mariken obrátí na pokání – tenorista Daniel Matoušek jako Mascron, mezzosopranistka Bella Adamova jako Notre Dame a barytonista Pavel Švingr jako Dieu le Fils. Tradičně spolehlivou oporou byl Pražský filharmonický sbor. Part vypravěče převzal Vladimír Polívka, který je po matce Chantal Poullainové Francouz a tudíž jeho francouzština je „originál“.

Celkově tedy určitě úspěch, jiná věc je, jak a zda se francouzská verze bude v běžném divadelním provozu hrát. Při provedení v plenéru v zámeckém prostředí si člověk dvojnásob uvědomil, jak velice divadelní kus to je (obsahuje mimo jiné i výrazné taneční složky). Těžko může nahradit českou Mariken v Hrách o Marii, mohla by se snad uvádět v jednom večeru s jinou jednoaktovkou některého autora dvacátého století. To ukáže čas.

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