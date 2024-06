Píseň o konci tria 3v1? Slzy byly hlavně ve studiu, říká Martina Pártlová

Proč s debutovou deskou čekala Martina Pártlová tak dlouho? „Nabídek chodilo v průběhu let spousta, ale žádný text nebo hudba mě neoslovil natolik, abych ho opravdu chtěla zpívat. Takže jsem čekala až na svého Pepu (muzikant Josef Vařeka a partner Martiny Pártlové, pozn. red.), až mi složí texty, které budou opravdu o mě. Protože o je ten, kdo mě skutečná zná,“ vysvětluje.

Součástí desky je kromě hitů Si to udělám sama nebo Modlitba pro duši taky píseň Sbohem, pa, šátečku, ke které zpěvačka před třemi týdny uvedla videoklip. Zpívá se v ní o konci trojice, kterou tvořila společně s kamarádkami Veronikou Arichtevou a Nikolou Leitgeb. „Já jsem ji holkám posílala už někdy v listopadu, půl roku dopředu,“ vzpomíná Pártlová. Jaké byly jejich reakce? „Verunka plakala a Nikča se bála, že se to bude rozebírat v bulváru, což se teď i trošku rozebíralo, ale s tím jsme asi počítaly,“ popisuje.

Jak se člověku zpívá tak emotivní píseň, když jde o stále relativně čerstvý konec jedné velké životní éry? Přichází slzy? „Slzy byly hlavně v nahrávacím studiu. Já jsem vůbec nemohla dozpívat a říkala jsem Marcusovi (muzikant Marcus Tran, pozn. red.), ať to tam nedává. Pak jsme to ale nechali, protože je to prostě hezké a přirozené. Přece jen jsme spolu byly čtrnáct let,“ říká.

Očekává se, že budu vtipná

Očekávají od Martiny Pártlové fanoušci na koncertech, že bude vzhledem k obsahu, který dává na sociální sítě, plná humoru i během vystupování? „Lidi asi hlavně kvůli 3v1 očekávají, že budu vtipná. Každý si říká, že se mnou přece musí být prdel a trochu ode mě čekají takový stand-up... Asi úplně nechtějí, abych jen zpívala písničku za písničkou jako jiní interpreti. Ale já to mám ráda, ráda s publikem komunikuju, ale samozřejmě to pro mě není úplně lehké,“ popisuje.

A co prosincový koncert ve Fóru Karlín? Cítí už teď zpěvačka nervozitu? „Já nad tím radši radši vůbec nepřemýšlím, protože kdybych nad tím měla přemýšlet, tak vůbec nespím a do tří hodin do rána čumím do zdi,“ popisuje a očekává, že ji nervozita nejspíš pohltí zhruba měsíc před sobotou 7. prosince.

Nyní má před sebou Pártlová s kapelou sezónu letního hraní. Kde se jí však vystupuje nejlépe? „Zaručeně na Moravě, kde bývá publikum vřelejší,“ odpovídá rozhodně. Naopak nejnáročnější je pro ni paradoxně vystupování v rodných Českých Budějovicích. „Jak jsem tam dělala za barem deset let, tak mám pocit, že tam přede mnou stojí všichni, co jsem jim nalívala rum s kolou,“ směje se. „Mám pocit, že jsem taková víc pozorovaná a taky mám díky tomu logicky větší trému,“ dodává.

V rozhovoru se dál dozvíte, jestli by Martina dokázala dělat vlastní stand-up, proč je optimistka nebo jak vznikal hit Si to udělám sama, Řeč přišla i na letní hraní, X-Factor, proces psaní skladeb s partnerem nebo hlavní roli ve filmu o Bedřichu Smetanovi. Vysvětlila taky, proč skončila s muzikálovou kariérou a co ji bavilo na hraní pro děti