RECENZE: Martina Pártlová si to udělala sólo, ale příliš se jí nezadařilo

Těžko říct, jak moc do dramaturgie a celkového vyznění desky Martina Pártlová zasahovala, ale dá se předpokládat, že neměla žádných výhrad a deset skladeb je přesně podle jejího vkusu. Poctivě a ze všech sil se pokládá do halekavých, místy dost vlezlých (Si to udělám sama) melodií a snaží se prožít každičkou řádku textů.

Ty oscilují mezi žánrovými obrázky (Pije kdo žije), pokusy o humor, viz zmíněnou Si to udělám sama nebo nostalgickou Co bylo za nás s hostující Monikou Bagárovou. Nic proti, ale v téhle poloze je uvěřitelnější a textařsky obratnější Bára Poláková.

Hůře je, kde slova zvážní a hudba těžkne patosem a kýčem. Týká se to například Modlitby za duši, kde mnohokrát opakované „posílám prosbičku pro moji dušičku do nebe do nebe“ kroutí ušní boltce. Nepříjemně se poslouchá rovněž závěrečná Kapka, v níž se natolik tluče hudba se slovy, respektive s krátkými a dlouhými hláskami, až je výsledkem téměř fraška. Poslouchat opakovaně „popadali na zééém“, „přinesli lukám vláhýýýý“ a „živóóót do domůůůůůů“ pak nebezpečně hraničí s urážkou citu pro zpívané slovo.

První a poslední? 45 % Martina Pártlová

Martina Pártlová vystupuje se skupinou Čechomor, je tedy logické, že na albu znějí i, řekněme, folklorem načichlé písně. Ale jde spíše jen o hru na folklor. Úvodní Vyvolený zní jako něco, co by teoreticky mohlo reprezentovat Česko na Eurovizi, ale na skutečný folklór je to příliš hřmotné, necitlivé. Pije kdo žije má být asi cosi na způsob břeskné balkánské dechovky, ale navzdory pijáckému textu je to píseň neškodná a nevýrazná jako doušek dva dny zvětralé limonády. Asi největší hudební „odvaz“ a desce představuje citace hitu It’s Raining Men v legrácce Když jdou holky ven.

Album celkově zní příliš urputně, je tlačené na sílu. Což může být zapříčiněno autorským vkladem zmíněného Marcuse Trana, svého času člena kapely Embassy, nechvalně proslulé zmasakrováním Krylovy písničky Anděl.

Pracovat citlivě s folklorními vlivy není úplně snadné, ale když se povede, je výsledkem skvost. Zamáčkněme slzu při vzpomínce na společnou desku Vlasty Redla s AG Flekem a Hradišťanu, vedeného Jiřím Pavlicou a Pártlové sólovou premiéru – a zároveň derniéru – prostě vezměme na vědomí s tím, že existují i horší desky.