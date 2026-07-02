„Dnes ráno mě zastihla velmi smutná zpráva. Zavolala mi Martinova dcera Andrejka a oznámila mi, že nás včera okolo jedenácté večer navždy opustil v kruhu své rodiny Martin Sarvaš. Odešel náš dlouholetý kamarád, výborný člověk a spolupracovník Tublatanky,“ uvedl Martin Ďurinda pro slovenský server Nový čas.
S psaním textů začal Sarvaš už jako student na bratislavském gymnáziu. Do slovenské hudební historie se zapsal jako dvorní textař a manažer rockové skupiny Tublatanka. Hudební texty psal také pro Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Elán, Hex a mnoho dalších. Ze Sarvašova pera vznikly texty jako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Pravda víťazí či Loď do neznáma.
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Martin Sarvaš se narodil v roce 1961 do rodiny někdejšího ředitele Československého rozhlasu v Bratislavě Andreje Sarvaše. Od roku 1990 do roku 1995 byl ředitelem Slovenské hudební asociace, kterou spoluzaložil. Působil také ve Svazu autorů jako tajemník a později i předseda.
Následně založil uměleckou agenturu, která se později transformovala ve vykladatelství Martin Sarvaš Productions/MSP Records. Moderoval televizní relaci Boom ve Slovenské televizi. Mezi lety 2008 a 2013 byl ředitelem Slovenského národního institutu v Berlíně. V roce 2020 vydal knihu s názvem Štyri vody - Mapa na prvý deň.
Loď do neznáma s úvodem Martina Sarvaše: