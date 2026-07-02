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Zemřel slovenský textař Martin Sarvaš. Psal pro Tublatanku, Haberu, Hex i Elán

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  13:54
Textař, hudební producent a manažer Martin Sarvaš. (3. května 2019)

Textař, hudební producent a manažer Martin Sarvaš. (3. května 2019) | foto: Profimedia.cz

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Ve věku 65 let zemřel textař a hudební producent Martin Sarvaš. O úmrtí informovala ve čtvrtek odpoledne jeho dcera na sociální síti. Smutnou zprávu potvrdil pro slovenský web také lídr skupiny Tublatanka Martin Ďurinda.

„Dnes ráno mě zastihla velmi smutná zpráva. Zavolala mi Martinova dcera Andrejka a oznámila mi, že nás včera okolo jedenácté večer navždy opustil v kruhu své rodiny Martin Sarvaš. Odešel náš dlouholetý kamarád, výborný člověk a spolupracovník Tublatanky,“ uvedl Martin Ďurinda pro slovenský server Nový čas.

S psaním textů začal Sarvaš už jako student na bratislavském gymnáziu. Do slovenské hudební historie se zapsal jako dvorní textař a manažer rockové skupiny Tublatanka. Hudební texty psal také pro Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Elán, Hex a mnoho dalších. Ze Sarvašova pera vznikly texty jako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Pravda víťazí či Loď do neznáma.

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Martin Sarvaš se narodil v roce 1961 do rodiny někdejšího ředitele Československého rozhlasu v Bratislavě Andreje Sarvaše. Od roku 1990 do roku 1995 byl ředitelem Slovenské hudební asociace, kterou spoluzaložil. Působil také ve Svazu autorů jako tajemník a později i předseda.

Následně založil uměleckou agenturu, která se později transformovala ve vykladatelství Martin Sarvaš Productions/MSP Records. Moderoval televizní relaci Boom ve Slovenské televizi. Mezi lety 2008 a 2013 byl ředitelem Slovenského národního institutu v Berlíně. V roce 2020 vydal knihu s názvem Štyri vody - Mapa na prvý deň.

Loď do neznáma s úvodem Martina Sarvaše:

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