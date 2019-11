Dostaneme Mercuryho do 21. století, slibuje tvůrce show Queen Relived

Jak budou koncerty Queen Relived v O2 areně vypadat?

Jde o velmi zajímavou show, která skýtá mnoho možností a má velký potenciál. Představení Queen Relived bychom v budoucnu rádi předvedli na světovém turné. Odstartuje v České republice, a to nejen proto, že jde o domov zpěváka Michaela Klucha, celé skupiny Queenie i můj. V potaz jsme brali také náklady na přípravy a zároveň jsme chtěli turné zahájit v centru Evropy. Není to poprvé, co se u nás s ohledem na nižší náklady připravuje světové turné. V minulosti se takto chystala například evropská šňůra skupiny Manowar, služeb českých dodavatelů využívali částečně také Red Hot Chili Peppers nebo Cirque Du Soleil. Přípravy běží už několik měsíců a myslím, že je na co se těšit. Více však prozradit nemohu, to by mohl udělat jedině producent projektu s ohledem na marketingovou strategii.

Je těžké skloubit hudbu ze sedmdesátých a osmdesátých let se současnými vizuálními trendy?

To bylo první téma, na které přišla řeč. Prosazoval jsem myšlenku, že bychom se neměli snažit napodobovat styl Queen ze sedmdesátých a osmdesátých let. Jsme v jednadvacátém století, podoba pódia a celkové show by tedy měla odpovídat současným možnostem a technologiím. Ale přitom je třeba držet se odpovídající atmosféry charakteristické pro hudbu kapely.

Vycházel jste při navrhování konceptu show a pódia z představy, jako by na jevišti stáli skuteční Queen?

U koncertů dnešních Queen bych asi uvažoval trochu odlišně, byť jde o stejnou hudbu. Tam je třeba se zaměřit na to, že na jevišti stojí fakticky žijící legendy. Fanoušci jdou na ně a jejich koncert je doplněný zpěvem Adama Lamberta. V případě Queenie jdou diváci nejen na hudbu, ale i na Freddieho Mercuryho, do jehož role se Michael Kluch vžívá. Proto je třeba k projektu přistoupit jinak. “Vraťte se v čase a zažijte znovu Freddie Mercuryho,” to je hlavní podstata Queen Relived. Díky osobnosti Michaela Klucha, který je hlasově i vizuálně podobný Freddiemu Mercurymu a je považovaný za jednoho ze čtyř nejlepších tribute zpěváků, si můžeme dovolit to, co už si Queen nebudou moci dovolit nikdy: mít zpět Mercuryho. I když představa spojení reálných legend Queen a Michaela Klucha v jednom speciálním projektu mi také bleskla hlavou. Co není, může ještě být. Proto tu máme Queen Relived.

Pracoval jste s interprety různých žánrů od Leoše Mareše přes Lucii až po Marpa. Jak moc do výsledné podoby show promítáte individuální osobnost a specifika konkrétního umělce?

Vnímat pocity a specifika umělce je naprosto zásadní, vždyť design show navrhuji konkrétně pro ně. Je to jejich koncert a je potřeba vytvořit divákům zážitek, který s umělcem naprosto koresponduje a vyjadřuje jeho hudbu i osobnost. Samozřejmě že do toho vkládám svůj cit, jak ve vizuálním ztvárnění, tak v pojetí show. Úspěšnost projektu nezávisí jen na samotném umělci nebo show, ale na celku, na pocitu, který divákovi předáme. Teprve když do sebe zapadnou všechny díly mozaiky, pocítíte úspěch v podobě zájmu diváků. Spolu s umělcem vytváříme zážitek. Ten je důvodem, proč by lidé měli na toho či onoho umělce přijít znovu.

Existuje podle vás něco jako univerzální návod na dobrou pódiovou show, nebo chtějí být diváci neustále překvapováni?

Obecně člověk chce být překvapován. A v zábavní průmyslu to platí dvojnásob. Proto fungují sociální sítě, každý se na ně snaží dát co nejzajímavější, až šokující příspěvek. Proto se investují nemalé peníze například do filmového průmyslu. Univerzální návod neexistuje, musíte mít zkrátka cit ten koktejl namíchat správně.

Martin Hruška a zpěvák skupiny Queenie Michael Kluch.

Podařilo se vám spolupracovat i s mnohými zahraničními hvězdami, včetně Nazareth nebo AC/DC. Jak jste se k nim dostal?

Jak se říká: Myšlenka je energie a přání se plní. Vždy to začíná trochu náhodou. V roce 1997 si chtěl jeden člověk splnit sen a přivézt do Česka Nazareth. To se mu podařilo. A mě mu na odboru kultury na městském úřadě v Českých Budějovicích doporučili s tím, že bych mu mohl pomoci. Tehdy ještě ani ne jako stage designer, ale jako dodavatel jeviště. Při té příležitosti jsem začal přicházet s nápady ohledně designu. Postupně se ze mě stage designer stával. Tato spolupráce byla sice takový výstřel do tmy, nic z toho dál nepokračovalo. Nicméně na základě toho koncertu se o mě dozvěděli jiní lidé. Nabídli mi spolupráci na turné Mise Daniela Hůlky, od producentů Drakuly. A tam přišly další vazby a kontakty a mezi nimi byl tehdy i Zdeněk Otava, který měl zastoupení amerického zvukového systému značky Mayer sound. Ten v té době často používaly světové hvězdy. Jednoho dne byl Zdeněk osloven, aby dodal část vybavení do Vídně. Při té příležitosti dal německé produkci ohledně jeviště kontakt na mě.

A produkce vás následně oslovila s nabídkou?

Ano, ale s takovou, kterou jsem kvůli velké náročnosti nemohl splnit. Jenže poté jsme se dozvěděli, že se jedná o kapelu AC/DC. A já k odpovědi přiložil ručně nakreslený návrh stage, který jsem vytvořil během pěti minut. Po několikaměsíční odmlce se nám dostalo reakce, že produkci kapely moje kresba zaujala a že by AC/DC rádi můj návrh stage odkoupili. Stejná produkce mě v budoucnu oslovila na další projekty. Tím v podstatě začala moje kariéra. Několikrát jsem pak znovu pracoval pro Nazareth, ale už jako stage designer. Nikdy by se člověk neměl vzdávat svých snů a zahazovat příležitosti. Přání se plní.

Martin Hruška (48) Specializuje se na přípravu scén pro české i světové hudební hvězdy. Spolupracoval například se skupinami Lucie a Chinaski, Karlem Gottem, Marpem nebo Leošem Marešem. Ze zahraničních umělců připravil návrhy pro kapely Nazareth, AC/DC, BoneyM nebo Manowar, o jeho nápady měla zájem i Královna popu Madonna.



Jak moc se od devadesátých let vizuální pojetí koncertů proměnilo?

Proměnilo se zásadním způsobem na základě příchodu nových nosičů CD, to je prapůvod změn. S přechodem z vinylu na CD se začala elektronicky kopírovat hudba. Tím klesly tržby a celý showbyznys se musel přizpůsobit nové situaci. Dříve byly hlavními výnosy kapel ty z prodeje alb a koncertní turné se dělala jen na podporu prodeje. Dnes je to obráceně, hlavní příjem kapel a umělců pochází z turné a koncertů. Díky tomu se celosvětově začal měnit pohled na vystoupení. Dnes se umělci předhánějí, kdo bude mít zajímavější a dražší show. Snaží se tím co nejvíce lidí přesvědčit, aby přišli zrovna na jejich koncert. To je také důvod obrovského posunu v technologiích, vzniká tlak pro vývoj nových technologických zázraků. Vlastně tato situace vše posunula do 21. století. Ruku v ruce se zvyšujícími se náklady na show rostou bohužel přiměřeně i ceny vstupenek.

Připravoval jste dokonce i show pro Madonnu, ale zatím nedošlo k její realizaci. Schyluje se k ní?

Měl jsem tu čest být osloven v rámci projektu Madonna - Rebel Heart Tour ve spolupráci s Yemim A.D., který zrovna dělal pro Kanyeho Westa. Navrhl jsem stage design, který americká strana okomentovala v superlativech. Ale asi tomu pánbůh nechtěl. Nedostatek času na realizaci s ohledem na náročnost provedení bohužel projekt zastavil. Myslím ale, že není všem dnům konec.

Martin Hruška

Máte v hlavě nějakou vysněnou, dosud neuskutečněnou spolupráci?

Ze všeho nejraději bych asi navrhoval světové turné Michaela Jacksona, ale to už se bohužel splnit nemůže. Obecně mám rád hlavně rockové kapely, ale jakýkoli zajímavý uskutečněný hudební projekt ve světě mě naplňuje a posouvá dál.

Dokážete odhadnout, jakým směrem se budou, co se vizuální stránky týče, do budoucna koncerty ubírat?

To se moc nedá odhadnout. Technologické možnosti se určitě budou nadále posouvat. Ale já si myslím, že už se současnými vymoženostmi se dá udělat v podstatě jakákoli show. Záleží jen na nápadu a citu, jak budete s těmito technologiemi zacházet a jak je budete lidem při show dávkovat. Ať se bude vývoj ubírat jakoukoli cestou, budou diváci vždy něčím ohromováni. Žijeme v krásné době, nikdy v historii jsme se neměli lépe než teď, ten vzestup je ohromující. Važme si toho.