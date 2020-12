VIDEO: Martin Gore z Depeche Mode se v novém klipu inspiruje světem opic

Krom toho, že je Martin Gore díky svému jedinečnému talentu skládat nosné a chytlavé melodie, které nečpí na sto honů banalitou, zodpovědný za kultovní oblibu skupiny Depeche Mode, dopřeje si občas nějaký ten sólový úkrok stranou.



V roce 1989 vydal pod svým jménem Counterfeit e.p., na které v roce 2003 navázal dlouhohrajícím albem Counterfeit2. O dvanáct let později zrealizoval sólovou desku MG a na příští rok uchystal opět EP The Third Chimpanzee.





Při jeho přípravách se inspiroval knihou zoologa Jareda Diamonda Třetí šimpanz (Vzestup a pád lidského roku), která se snaží odpovědět na otázku, kde leží základy lidské civilizace.