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Festivalové opáčko. Dalším headlinerem Colours of Ostrava bude DJ Martin Garrix

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  11:04
Martin Garrix - festival Colours of Ostrava (16. července 2022)

Martin Garrix - festival Colours of Ostrava (16. července 2022) | foto: Nikola Dvořáčková

Martin Garrix - festival Colours of Ostrava (16. července 2022)
Martin Garrix - festival Colours of Ostrava (16. července 2022)
Martin Garrix - festival Colours of Ostrava (16. července 2022)
Martin Garrix, Sziget Festival 2019
8 fotografií
Finále čtyřiadvacátého ročníku Colours of Ostrava bude patřit nizozemskému DJovi Martinu Garrixovi, který na festival přiveze materiál z chystaného alba. Doplní tak dosavadní line-up, v němž už figurují Robbie Williams, Ellie Goulding nebo skupina 5 Seconds of Summer.

Martin Garrix začal s DJingem už v raném věku. V šestnácti letech se poprvé objevil v žebříčku TOP 100 DJs, a to na 40. pozici. Hned o rok později se posunul na čtvrté místo a stal se nejmladším headlinerem prestižního tanečního festivalu Ultra Music Festival. Od roku 2015 se v anketě DJ Mag pravidelně umisťuje mezi třemi nejlepšími.

Vítěznou příčku obsadil celkem pětkrát. Momentálně je ve svých třiceti letech na druhé pozici, což z něj činí jednoho z nejúspěšnějších DJů vůbec. V Česku poprvé vystoupil v roce 2014 a už tehdy se představil v roli festivalového headlinera. Na Colours of Ostrava zahrál před čtyřmi lety a svou audiovizuální show si získal nejednoho návštěvníka, který do té doby taneční hudbě neholdoval.

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„Na Martina vzpomínám jako na jednoho z nejsympatičtějších headlinerů, které jsme v Ostravě měli. Bavil nás na hlavní scéně, kdy se potkal v backstage s kamarády z Inhaler. Dokonce jim nabídl svou pomoc a během jejich koncertu ovládal pyro efekty,“ vzpomíná na rok 2022 Filip Košťálek, umělecký ředitel Colours of Ostrava.

Nizozemský hudebník dosud vydal více než stovku singlů. Studiové album má ale zatím jen jedno – Sentio z roku 2022. V březnu příštího roku potěší fanoušky novinkou Marty. Nahrávka slibuje hvězdné hosty včetně Eda Sheerana nebo U2. Letos se objevil také na albu Madonny Confessions II a pro skupinu U2 produkoval jednu skladbu na EP Easter Lily.

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Mezi dalšími nově oznámenými interprety, kteří v červenci vystoupí v Ostravě, je australská pop-punková skupina 5 Seconds of Summer. Čtveřice ze Sydney působí na scéně už patnáct let. Do širšího povědomí se dostala o dva roky později, kdy předskakovala na světovém turné One Direction. Před českým publikem vystoupila poprvé až v roce 2022 a na Colours půjde o její tuzemskou festivalovou premiéru.

Na open-air scéně se poprvé představí také americký zpěvák David Kushner. Tým Colours ho už jednou představil pražskému publiku. Jeho debutové album The Dichotomy si tehdy vyslechli návštěvníci vyprodaného Fora Karlín. Do Moravskoslezského kraje dorazí s novou nahrávkou Devotion, která vyjde v pátek 13. listopadu.

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