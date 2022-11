Jak herec Havel a diktátor Husák zasáhli do života Marty Kubišové

Jednou z nejznámějších písní Marty Kubišové je předělávka hitu Hej, Jude kapely The Beatles. Z repertoáru liverpoolské čtyřky si ale zpěvačka v roce 1967 vypůjčila ještě jednu píseň, baladu Yesterday. Vznikl k ní i videoklip v režii Vladimíra Síse, určený pro potřeby hudebního filmu, který byl údajně promítán v USA.

„Oblékli mě na natáčení hodně sexy. S tím klipem pak odletěl slavný britský klarinetista Acker Bilk do USA,“ vzpomínala Kubišová na natáčení v knize Luďka Chocholy Marta Kubišová v písních a obrazech, kterou aktuálně vydalo nakladatelství Galén. Skladba se ale neobjevila na žádném nosiči a je otázka, zda existuje nějaká kopie.

Navždy ztracený je zřejmě také záznam filmového zpracování písně Všechny bolesti utiší láska pro medailon Proudy lásku odnesou, který o zpěvačce v roce 1969 natočil její tehdejší manžel, filmový režisér Jan Němec.

Roliček dvou vojáků se ujali malíř Josef Vyleťal, kromě jiného autor úchvatných filmových plakátů, a pozdější prezident Václav Havel. Vysílat se nakonec nesměl, opožděnou premiéru měl až v prosinci 1989.

Prášky proti socialismu

Tehdejší cenzurou neprošel ani závěrečný díl seriálu Píseň pro Rudolfa III., z něhož pochází slavná Modlitba pro Martu. Epizoda Dinosaurus vznikla podle povídky Raye Bradburyho a měl mít premiéru v den, kdy byl prezidentem ČSSR zvolen Gustáv Husák. A jelikož v povídce díky chybě při výpravě do minulosti zvítězí ve volbách diktátor, neviděli tuto epizodu ani sami tvůrci.

„Škoda, že se tento díl nezachoval. Byl z nich nejúdernější a nejlepší. Já tam jako letuška nabízím tablety: ‚Ó, jen si vemte. Než proletíme socialismem, vyhládnete a ještě vám přijdou vhod...‘,“ vzpomínala herečka Stella Zázvorková.

Diktátorem ale seriál skončit neměl. Připravovala se ještě desátá epizoda s názvem Císař, v níž měla Marta Kubišová ztvárnit Monu Lisu, která vystupuje z obrazu, a jedenáctá Strašidlo. Zůstalo však jen u scénářů.

Husákovská normalizace umlčela nejen Martu Kubišovou, ale i mnohé další, včetně režimem stíhaných The Plastic People Of The Universe, s nimiž byla zpěvačka v dobách nucené pauzy v kontaktu. Vize společného alba, které si přál hlavně Václav Havel, nikdy nedošla naplnění.

Marta Kubišová se nikdy netajila tím, že k Plastikům sice chovala sympatie, ale hlavně kvůli jejich postojům. Jejich hudba se jí příliš nedotýkala.

Dalším projektem, který nikdy nedošel realizace, byl „muzikál o životě a slávě Marty Kubišové“, který měl po názvem The Power Of Voice Is In Silence realizovat v USA Jan Němec. Kvůli událostem v listopadu 1989 šly plány na něj definitivně k ledu a Marta Kubišová mohla opět svobodně hovořit a hlavně zpívat.