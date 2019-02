Modlitba pro Martu dostane k výročí sametové revoluce nový klip

Byly dva dny po zahájení okupace roku 1968, když Marta Kubišová v improvizovaném studiu nahrála Modlitbu pro Martu. Že vznikl osudový hit, tehdy ještě nevěděla.

„Pamatuju si, jak tu písničku Jindra Brabec přivezl. Já jsem totiž předtím odmítla dál zpívat píseň Cesta, se kterou jsem v červnu vyhrála Bratislavskou lyru,“ vzpomíná Kubišová. Důvod byl nasnadě – text Cesty se věnoval rudoarmějcům-osvoboditelům, což v nové situaci zpívat nešlo. „Tak jsem tehdy řekla, že bych chtěla novou skladbu, a on přinesl modlitbu. Pamatuju si, že na piano hrál Angelo Michajlov a Karel Černoch bubnoval. Absolutně mi nepřišlo, že to bude hit. Jen jsem věděla, že půjde do seriálu Píseň pro

Rudolfa III.,“ dodává zpěvačka.

„V dubnu 1969 skladbu hned zakázali, v červnu mi poprvé v Bratislavě kvůli ní udělali scénu, že mě nebudou zabírat kamery při vystoupení. Tak jsem řekla, ať si dělají, co chtějí, že ji zpívat budu, a z ničeho nic se najednou ztratily noty. Vystupovat mi zakázali až v lednu 1970. Modlitbu jsem pak tajně zpívala ještě u Havlů na Hrádečku,“ líčí Kubišová.

Nyní se s legendární skladbou vrátila znovu do studia. S Petrem Maláskem a dalšími hudebníky nahrála Modlitbu v novém aranžmá se smyčci. A doprovodí ji také videoklip. „S tím nápadem přišel Petr Větrovský. Skladba se stala symbolem sametové revoluce a klip na toto téma jí skutečně chybí. I vzhledem k blížícímu se třicátému výročí jsem s tím souhlasila,“ vysvětluje zpěvačka.

„Já o Modlitbě říkám, že to je takový batůžek, který mi přirostl k tělu, protože opravdu musí znít všude. Skladbu mám jinak samozřejmě moc ráda,“ dodává Kubišová. Zazní pochopitelně i 16. listopadu v pražské Lucerně na výjimečném koncertu, který zpěvačka chystá.

Modlitba pro Martu 2017

„Jelikož mi chodí strašně moc nabídek na vystoupení k tomuto krásnému výročí, rozhodla jsem se, že zazpívám v Lucerně, abych své fanoušky uspokojila a nemusela vystupovat tu a tam. Kdo mě chce vidět a slyšet, ať dorazí do Lucerny,“ vzkazuje Kubišová.

Marta Kubišová oficiálně oznámila konec kariéry v roce 2017, na podzim absolvovala také výtečně hodnocené turné Marta naposledy (čtěte recenzi Kubišová se definitivně rozloučila s Prahou a byla fenomenální). Od té doby vystupuje pouze sporadicky. Nová verze Modlitby s plejádou zpěvaček napříč generacemi vznikla rovněž pro kompilaci Protestsongy 1966–2017.