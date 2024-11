Nikdy neohnula hřbet. Milovaná a zakazovaná Kubišová vstoupí do Síně slávy

Při vzpomínce na nedávné oslavy 17. listopadu na ni není možné nevzpomenout. Komunistickým režimem stíhaná a šikanovaná zpěvačka 21. listopadu 1989 vystoupila na balkon Melantrichu a přítomnému shromáždění na Václavském náměstí zazpívala svou životní Modlitbu pro Martu a následně československou hymnu.

V rozhovoru pro iDNES.cz Kubišová zavzpomínala, že se tak stalo na popud hudebního publicisty Jiřího Černého. „Ano, on mne tam vystrčil. To on se o to zasloužil... Asi to byl jeho nápad. Tenkrát mne tam přivedl Ondra Vetchý, že mne pan Havel potřebuje. A protože jsem tehdy dělala na rohu ulic V Jámě a Štěpánská, měla jsem to blízko,“ vzpomínala na jeden z momentů revoluce.

„Byla to taková živelná ponuka. Ale to jsem právě já: moc neuvažuji, neřekla jsem ani jo, ani ne – a vzpomněla si na text,“ smála se zpěvačka při vzpomínce na památnou chvíli.

Marta Kubišová se narodila 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Její otec Jan působil jako lékař – internistka, matka byla v domácnosti. V roce 1952 se rodina přestěhovala do Poděbrad. Marta chtěla po maturitě na gymnáziu studovat na vysoké škole medicínu.

Kvůli rodinnému původu ji ale nepřijali. Nastoupila tedy v roce 1952 do zaměstnání v Poděbradských sklárnách s tím, že se později – s doporučením od sklářského mistra – na vysokou dostane. Nestalo se tak, po nějaké době jí bylo oznámeno, že na studia může zapomenout.

Jedenáct let se učila hrát na klavír a když ji jednoho dne náhodou zaslechl místní muzikant, jak si sama pro sebe zpívá, usoudil, že má velký talent. Pěveckou dráhu Marta Kubišová odstartovala v taneční kapele, složené z lázeňského promenádního orchestru z Poděbrad.

V roce 1961 se dostala do finále soutěže Hledáme nové zpěváka, o rok později vyhrála konkurs do Stop divadla v Pardubicích, kde se seznámila se skladatelem Bohuslavem Ondráčkem.

V září 1964 se dostala do pražského divadla Rokoko, začala se také objevovat v televizním pořadu Vysílá studio A. Mezi její první hity patřily skladby Loudá se půlměsíc nebo duet duet s Waldemarem Matuškou Víc nechtěl by snad ani D’Artagnan.

Následně se spojila s rovněž tehdy začínajícími Václavem Neckářem a Helenou Vondráčkovou, s nimiž později tvořila kapelu Golden Kids. Jejich první společná píseň se jmenovala Den žen. S Helenou Vondráčkovou nazpívala duet Oh, Baby, Baby, za který obě dostaly v roce 1966 Bratislavskou lyru.

Na jaře 1968 odjel její bratr Jan do zahraničí a kvůli okupaci ČSSR emigroval do Kanady. Marta v té době nazpívala do seriálu Píseň pro Rudolfa III. skladbu Modlitba pro Martu, která se, aniž to tvůrci zamýšleli, stala symbolem odporu a nesouhlasu s invazí vojsk.

Díky sytému, plnému a díky nedomykavosti hlasivek svůdně chraplavému hlasu si v šedesátých letech získala obrovskou popularitu. Její pevné občanské postoje a nechuť sklonit hřbet jí ale také vytvořily trochu jiný „fanklub“ – z řad Státní bezpečnosti.

Stýkala se s disentem, pohybovala se v blízkosti Václava Havla a také kapely The Plastic People Of The Universe. Podepsala Charu 77 a natočila několik skladeb s Jaroslavem Hutkou, které vyšly ve Švédsku na albu Zakázaní zpěváci druhé kultury.

Tehdejšímu režimu byla nepohodlná jak Marta Kubišová, tak i její první manžel, režisér Jan Němec. Kvůli vykonstruované aféře s podvrženými pornografickými fotkami, na nichž měla údajně být ona, nesměla vystupovat, měla problém najít si zaměstnání a režim ji nutil je spolupráci, což striktně odmítla. Živila se lepením papírových pytlíků na hračky.

I díky zmíněnému momentu na balkóně Melantrichu se stala jedním ze symbolů listopadu 1989, v reedici vyšla její alba a mohla začít novu koncertovat a natáčet. Začala spolumoderovat televizní Adventní koncerty a také cyklus o zvířatech Chcete mě?.

V roce 1995 obdržela od prezidenta Václava Havla státní vyznamenání Medaili Za zásluhy II. stupně, v roce 1998 jí byla na Pražském hradě udělena Čestná medaile T. G. Masaryka za věrnost jeho odkazu a v roce 2002 tamtéž Svatováclavské vyznamenání.

V roce 2012 obdržela francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie, hodnost Rytíř za „vynikající přispění k politické svobodě“, v roce 2015 pak Záslužný řád Velkovévodství lucemburského, hodnost Rytíř. O dva roky později obdržela Medaili za zásluhy města České Budějovice.

Před dvěma lety pak měl na Letní scéně Musea Kampa premiéru divadelní recitál Marta na motivy jejího života. V titulní roli se alternují Berenika Kohoutová a Hana Holišová. Druhá zmíněná si za svoji verzi Kubišové dokonce odnesla Cenu Thálie.