Marta Kubišová pokřtila své nové album, symbolicky v Melantrichu

Autor: ,
  10:01
V pondělí pokřtila zpěvačka Marta Kubišová v pražské budově Melantrich album se záznamem svého posledního veřejného vystoupení z letošního září v pražské Lucerně. Poslední studiové album s názvem Soul vydala před osmi lety a 1. listopadu 2017 oficiálně ukončila pěveckou kariéru. Od té doby vystupovala jen výjimečně.
Zpěvačka Marta Kubišová při příležitosti křtu vinylové desky zachycující...

Zpěvačka Marta Kubišová při příležitosti křtu vinylové desky zachycující poslední veřejné vystoupení. (17. listopadu 2025) | foto: ČTK

Zpěvačka Marta Kubišová a herečka Eva Holubová (vpravo) při příležitosti křtu...
Zpěvačka Marta Kubišová při příležitosti křtu vinylové desky zachycující...
Zpěvačka Marta Kubišová a herečka Eva Holubová (vpravo) při příležitosti křtu...
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Balkon Melantrichu na Václavském...
15 fotografií

„Člověk nikdy nemá říkat, že je něco definitivní. To bych musela zítra umřít, a to se mi nechce,“ nevyloučila Kubišová případné další umělecké aktivity.

Svoji koncertní nahrávku Kubišová symbolicky pokřtila v místech, kde během listopadové revoluce v roce 1989 z balkonu Paláce Melantrich na Václavském náměstí zazněla v jejím podání píseň Modlitba pro Martu, pozdější neoficiální hymny sametové revoluce. Kmotrou nahrávky se stala herečka Eva Holubová. Vinylové album v limitovaném symbolickém vydání 1989 kusů bude v prodeji v prosinci.

„Divím se, že jsem to tenkrát (na balkonu Melantrichu) udýchala. Když jsem viděla, kolik je tady lidí, tak jsem si sundala kabát a najednou jsem si u toho zábradlí uvědomila, že je mi strašná zima. Tak jsem si ještě pomyslela, že jsem opravdu naprosto vyřízená. Ale dala jsem to,“ vzpomínala na vystoupení před 36 lety.

Album Poslední Lucerna je nahrávkou koncertu Kubišové z 20. září v zaplněném sále pražské Lucerny, kde vedle Modlitby pro Martu zazpívala i písně Ring-o-ding a Hey Jude. S jejími dalšími písněmi vystoupili například zpěvák Vojtěch Dyk nebo herečky a zpěvačky Hana Holišová a Berenika Kohoutová, které alternují v titulní roli divadelního recitálu Marta.

Marta Kubišová výjimečně vystoupila v Lucerně. Koncert věnovala Havlovi

Kubišová zazpívala tři písně, jako přídavek zopakovala Hey Jude. Za své vystoupení si vysloužila dlouhotrvající potlesk vestoje, květiny jí přinesl mimo jiné hokejista Jaromír Jágr. Zpěvačka označila své vystoupení za poděkování lidem, kteří ji celou dobu provázeli.

Koncert zahájila Kohoutová s písní Má duše není na prodej, která vyšla letos na začátku roku jako pocta Kubišové. Holišová zazpívala například Depeši či Dobrodružství s bohem Panem. Dyk zazpíval písně Loudá se půlměsíc a Kdo těm růžím vůni vzal. S dalšími skladbami vystoupily také Jitka Boho, Anna Fialová a Alžběta Ferencová.

Třiaosmdesátiletá Kubišová se v 60. letech minulého století stala hvězdou československé hudební scény. Třikrát vyhrála anketu o nejpopulárnější zpěvačku Zlatý slavík, a to v letech 1966, 1968 a 1969. Vystupovala také s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem v populárním triu Golden Kids. Její tehdejší písničky Loudá se půlměsíc, Oh, baby, baby, Dobrodružství s bohem Panem, Nechte zvony znít, Lampa, Ring-o-ding nebo Magdalena se staly hity.

Za normalizace Kubišová nesměla veřejně vystupovat. Někdejší mluvčí Charty 77 se mohla vrátit na pódia až po téměř 20 letech, tedy po pádu komunistického režimu. Její píseň Modlitba pro Martu se stala jedním ze symbolů sametové revoluce v listopadu 1989. Loni v listopadu vstoupila Kubišová jako první žena do Síně slávy Českého slavíka.

Vstoupit do diskuse

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Zamakal jsem na tom. Jakub Prachař pro roli sňatkového podvodníka přibral 15 kilo

Jakub Prachař v novém seriálu na Oneplay

Oneplay oznámilo natáčení nového seriálu s Jakubem Prachařem. Bude se jednat o šestidílnou sérii Spřízněná duše. Jakub Prachař se zde změní ve sňatkového podvodníka. Po jeho hereckém boku bude stát i...

Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku

Meryl Streepová ve fimu Ďábel nosí Pradu 2

Dvacet let si museli milovníci jízlivé komedie z prostředí módního časopisu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 počkat na pokračování. Ďábel nosí Pradu 2 bude mít premiéru 30. dubna příštího roku opět s...

Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Posledních šest soutěžících se dostalo do finále reality show Zrádci 2. Kolik zrádců je mezi nimi? Pokud sledujete show v televizi, která se vysílá o týden později než na streamovací platformě...

Tom Felton je znovu Draco Malfoy. Návrat do slavné role provázely výkřiky a ovace

Tom Felton coby Draco Malfoy

Britský herec Tom Felton se po letech vrátil do role Draca Malfoye, kterou proslavil ve filmové sérii o Harrym Potterovi. Poprvé si ji znovu zahrál v divadelní inscenaci Rowlingové hry Harry Potter a...

Zemřel scenárista Simpsonových a držitel prestižní ceny Emmy, bylo mu 61 let

Hrdinové seriálu Simpsonovi

Ve věku 61 let zemřel renomovaný americký scenárista a producent Dan McGrath, který se proslavil svým působením u ikonického animovaného seriálu Simpsonovi. Za svou práci získal v roce 1997 cenu...

Marta Kubišová pokřtila své nové album, symbolicky v Melantrichu

Zpěvačka Marta Kubišová při příležitosti křtu vinylové desky zachycující...

V pondělí pokřtila zpěvačka Marta Kubišová v pražské budově Melantrich album se záznamem svého posledního veřejného vystoupení z letošního září v pražské Lucerně. Poslední studiové album s názvem...

18. listopadu 2025  10:01

KOMENTÁŘ: Proč Hollywood sdílí s papežem marnou modlitbu za kina

Premium
Ze setkání filmařů s papežem: Cate Blanchettová a Lev XIV.

Nic světského mi není cizí, dal najevo papež Lev XIV., když ve Vatikánu přijal na sto šedesát zástupců filmového průmyslu. Při setkání si posteskl na úbytek tradičních kin a jejich klesající tržby,...

18. listopadu 2025

J.A.R. se loučili v pražské Lucerně. Bez Klempíře, ale s řadou speciálních hostů

Koncert kapely J.A.R.v pražské Lucerně před ohlášenou pauzou na neurčito (17....

Jako každoročně odehrála 17. listopadu v pražské Lucerně kapela J.A.R. speciální narozeninový koncert. Letos bylo ale jejich vystoupení výjimečné i z jiných důvodů. Na pódiu chyběl klíčový člen Oto...

18. listopadu 2025  9:52

Roman Staněk a Filip Salač odhalí v prosinci zákulisí motosportu ve své talk-show

Motoristická talk-show Romana Staňka a Filipa Salače je jedinečný...

STANĚK & SALAČ SHOW je jedinečný motoristicko-společenský večer s exkluzivními hosty ve Fóru Karlín. Hlavním programem večera bude talk-show s pilotem Formule 2 Romanem Staňkem a jezdcem Moto 2...

18. listopadu 2025  9:40

Píšu o krutých událostech, aby se už neopakovaly, říká spisovatelka Prášková

Premium
Sama jako malá se čtením dost bojovala, dnes učí číst a psát žáky na základní...

Sama jako malá se čtením dost bojovala, dnes učí číst a psát žáky na základní škole. Věnuje se hudbě, vede školní sbor. A kromě toho je také velmi pilnou spisovatelkou, nedávno jí vyšla už desátá...

17. listopadu 2025

GLOSA: Sametový Mahler s grandiózním sborem. Filharmonie slavila svobodu

Členové České filharmonie a finský dirigent Sakari Oramo

Tradičnímu Koncertu pro svobodu a demokracii, který pořádá Česká filharmonie jako připomínku událostí let 1939 a 1989, měl letos dodat hvězdný prach proslulý dirigent Zubin Mehta. Zdravotní stav mu...

17. listopadu 2025  15:30

RECENZE: Až oči přecházejí. Frankenstein je úžasné vizuální dílo. Naštěstí nejen to

80 % Premium
Záběr z filmu Frankenstein

Působivé, technicky i vizuálně vypilované obrazy nabízí nejnovější zpracování příběhu o Frankensteinovi. Režisér Guillermo del Toro si splnil dávný sen a po svém zpracoval svou srdeční záležitost....

17. listopadu 2025

Lidstvo zůstává v ohrožení. Natáčení druhé řady seriálu Duna: Proroctví už začalo

Ze seriálu Duna: Proroctví

Seriál Duna: Proroctví z produkce HBO Original dostane druhou řadu. Natáčení odstartovalo v těchto dnech, přičemž série bude vznikat v Maďarsku, Jordánsku a Španělsku. Herecká sestava první řady se...

17. listopadu 2025  9:30

Poslední vystoupení J.A.R. po odchodu Klempíře? Kapela zahraje na výročí v Lucerně

Michael Viktořík, Roman Holý a Oto Klempíř z kapely J.A.R.

Skupina J.A.R. dnes vystoupí na koncertu v pražské Lucerně, který se tradičně koná při příležitosti výročí jejich prvního koncertu 17. listopadu 1989 na smíchovské diskotéce U Holubů. Kapela po tomto...

17. listopadu 2025  7:31

Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Posledních šest soutěžících se dostalo do finále reality show Zrádci 2. Kolik zrádců je mezi nimi? Pokud sledujete show v televizi, která se vysílá o týden později než na streamovací platformě...

16. listopadu 2025  22:44

OBRAZEM: Marilyn Manson podruhé v Česku. Po Brně představil poslední desku Praze

Kontroverzní metalový zpěvák Marilyn Manson vystoupil v sobotu v pražské...

Kontroverzní metalový zpěvák Marilyn Manson vystoupil v sobotu v pražské Sportovní hale Fortuna. Během hodinu a půl dlouhého koncertu nabídl fanouškům hlavně písně z loni vydané desky, kterou...

16. listopadu 2025  18:10

Zemřel scenárista Simpsonových a držitel prestižní ceny Emmy, bylo mu 61 let

Hrdinové seriálu Simpsonovi

Ve věku 61 let zemřel renomovaný americký scenárista a producent Dan McGrath, který se proslavil svým působením u ikonického animovaného seriálu Simpsonovi. Za svou práci získal v roce 1997 cenu...

16. listopadu 2025  17:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.