Kniha českej rap zmapuje a přiblíží dějiny tuzemské rapové scény

Zmapovat českou rapovou scénu si usmyslel hudební novinář, bloger a rozhlasový moderátor Ladislav Poeta Zeman, známý rovněž jako DJ Poeta. S týmem spolupracovníků se pustil do práce na knize českej rap, která vyjde na podzim letošního roku a přinese jednak bohatý obrazový materiál, jednak výpovědi raperů a hudebníků, jako jsou Hugo Toxxx, James Cole, Yzomandias, Marpo, DJ Wich a mnozí jiní.

Na otázku, zda je česká rapová scéna v porovnání se světovou v něčem odlišná nebo třeba jedinečná odpovídá Ladislav Zeman, že teoreticky by se mohla lišit určitým nadhledem, smyslem pro humor.



„Můžeme ho slyšet třeba u PSH (Peneři Strýčka Homeboye - pozn. red.), ale i dalších déle fungujících skupin a raperů. Krásným příkladem je třeba MC Gey. Čím dál častěji ale vnímám, že lidé jsou všude zhruba stejní a většina vzorců se opakuje. Rap je nejvíce ze všeho výpověď konkrétního člověka. Ať už mluví napřímo a srozumitelně, nebo kóduje pro své specifické publikum. Yzomandias je pro řadu lidí mylně symbolem nějaké jednoduchosti. Je to právě proto, že on svou zprávu podává s obrovskou kreativitou, interními hláškami a naprosto svým jazykem. Kdo ho nemá naposlouchaného, nemůže do něj proniknout. Abych to shrnul, touhle otázkou jsem se v průběhu let občas zabýval a kloním se spíše k názoru, že rap je rap. Všude na světě,“ tvrdí Poeta Zeman.



Dodává, že publikace by mohla oslovit i člověka nezasvěceného – nepůjde o knihu vyloženě pro znalce. „I když kouzlo rapu tkví částečně v jeho neproniknutelnosti, knížka může být klíčem k tomu, co se u nás vlastně děje. Věřím, že i úplnému laikovi může napovědět. Naznačit mu, co je na té kultuře a umělcích zajímavého,“ uvažuje.

Společným pojítkem pak bude oddanost své věci, která je podle Zemanových slov vlastní všem respondentům. „Úspěch je něčím mezi nebem a zemí, ale když se setkávám s nejúspěšnějšími českými rapery, u všech vidím, jak jsou zapálení a pracovití. Za nikoho ten úspěch neudělalo tetování nebo drahé triko. To je oblíbená hláška těch, kteří ta čísla nemají. Na špici českého rapu se bez tvrdé práce nedostanete,“ dodává.



Známí rapeři budou v rozhovorech vzpomínat na své začátky, milníky kariéry i na okamžiky, které byly dosud neznámé i nejvěrnějším fanouškům. Archivní materiály budou doplněny nově pořízenými fotografiemi, kniha navíc bude interaktivní. Jak a v čem přesně, nechtějí autoři zatím prozradit.

„Je to něco, z čeho mám velkou radost. Doufám, že i čtenáři si to vychutnají, takže bych jim rád zachoval moment překvapení, co nejdéle to půjde,“ naznačuje Zeman.

Ke knize běží na internetu sbírková kampaň, kde je možné její vznik podpořit. Cílem je vybrat dostatečné množství prostředků na celkovou postprodukci, aby šlo opravdu o reprezentativní počin, jaký si podle DJ Poety tuzemští rapeři i jejich posluchači zaslouží.