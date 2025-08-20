RECENZE: Nové album Maroon 5 je na omak příjemné, ale záhy začne obtěžovat
Maroon 5 dělají vše proto, aby měl člověk s jejich nejnovějším albem co nejméně práce. Střídmá, ani ne půlhodinová stopáž, vyleštěná produkce bez jediného smítka, vstřícné melodie, absence čehokoliv nečekaného, nad čím by bylo nutno hloubat. Reverzně ovšem Love Is Like vzbuzuje dojem, že se s ním příliš nenadřeli ani sami muzikanti. Zkrátka bylo „tak nějak“ potřeba něco natočit a vydat – a tak se i stalo. Žádné napětí, dychtivost nebo energie, vše je tak nějak opatrné, při zdi.
Úvodní Hideaway je docela příjemná R&B hitovka s šik rytmickou figurou a příjemným refrénem. Znovu se ukazuje, jakou výhrou je pro kapelu frontman Adam Levine a jeho ohebný a jistý zpěv. V titulní Love Is Like s hostujícím raperem Lil Waynem znějí hiphopové beaty, houpavý rytmus ukolébá do letargie a pomalu se začnou klížit víčka. Chtělo by to něco svižnějšího, abychom při poslechu neusnuli. Jenže funková All Night probere jen částečně. Sice docela hezky šlape, ale chybí jí švih a život. Hra na funkovou živočišnost kapele příliš nevychází, jdeme dál.
Yes I Did je znovu z povědomých momentů smontovaná písnička, v níž slyšíme disco, soul, motown, R&B, ale je to forma bez obsahu. Kde jsou Maroon 5? Kde je ctižádost přijít s něčím novým, svěžím, neslyšeným?
Postupem času je té zmíněné opatrnosti a jaksi nucené „pohodičky“ až moc. I sluncem zalité letní dny si užijete mnohem víc, jsou-li občas proloženy bouřkou, mraky či alespoň krátkou přeprškou. Ale Maroon 5 po vás na tomto albu nutí se z pláže ani nehnout a objednávat si jeden koktejl za druhým, i když už se vám trochu motá hlava, máte slepené rty a v ústech jako v cukrárně.
Skladby v druhé polovině už jsou zkrátka dost obtížně stravitelné. Z I Like It s hostující raperkou Sexyy Red bolí žaludek, Burn Burn Burn jen tak prosviští kolem a když se dokodrcáme až do konce, pocítíme akutní potřebu kousnout do něčeho kyselého nebo hořkého. Jako v té anekdotě s milencem zavřeným do skříně plné voňavek a parfémů...
Love Is Like není ničím víc než načančanou kulisou, jednorázovou hudební hračkou. Na pár momentů zabaví, ale velmi záhy je její přítomnost až obtěžující. Neškemrá naštěstí o pozornost nijak zvlášť dotěrně, čili bude-li hrát někde v baru u vody jako podkres, sotva někoho vyloženě dopálí. Ale věnovat ji soustředěný poslech je spíše škoda času.
