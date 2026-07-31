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Jsem s vámi celým srdcem. Markéta Irglová se vyjádřila ke smrti Glena Hansarda

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  12:56
Glen Hansard a Markéta Irglová

Glen Hansard a Markéta Irglová | foto: archiv umělce

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Upřímnou soustrast vyjádřila rodině zesnulého irského hudebníka Glena Hansarda jeho bývalá partnerka, zpěvačka a skladatelka Markéta Irglová. Společně tvořili skupinu The Swell Season a získali v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once.

„Upřímnou soustrast Glenově rodině, jeho bratrům, jeho krásné manželce a synovi,“ napsala na Instagram Markét Irglová, rodačka z Valašského Meziříčí, jejímž domovem je nyní Island.

„Myslím na vás všechny a modlím se za vás. Je mi velmi líto vaší tragické ztráty, jsem s vámi celým srdcem,“ doplnila v příspěvku, v němž sdílela také fotografii zesnulého hudebníka.

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„Kéž vás jeho láska navždy obklopuje, jeho duše vás vede a chrání a kéž na vás jeho světlo září po celý váš život,“ napsala hudebnice. Svou kondolenci doplnila citátem z Bible.

Glen Hansard byl původně pouliční zpěvák v Dublinu, než v roce 1989 založil skupinu The Frames, která si vydobyla pověst jedné z nejpůsobivějších irských kapel. Celosvětového úspěchu dosáhl společně s Irglovou ziskem Oscara za píseň Falling Slowly. Po získání tohoto ocenění začalo dlouhé turné po světových koncertních síních a festivalech.

Markéta Irglová se s Glenem Hansardem seznámila v roce 2001, když irský umělec spolu se svou kapelou vystupoval na festivalu Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí. Bylo jí tehdy 13 let. O dva roky později ji vzal na turné po Evropě, milostný vztah se ale zrodil až časem. „Miloval jsem ji už dlouho, ale stále jsem sám sebe přesvědčoval, že je teprve dítě,“ řekl v Lidových novinách.

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Několik let tvořili pár a i po rozchodu v roce 2009 dále profesně spolupracovali jako duo nazvané The Swell Season, které založili v době natáčení snímku Once. Před několika lety se vydali na krátké a úspěšné severoamerické turné. Loni společně vydali třetí album projektu The Swell Season nazvané Forward.

Hansard působil také jako sólový umělec, jeho album Didn’t He Ramble z roku 2015 získalo nominaci na Grammy pro nejlepší folkovou desku. Od roku 2022 byl Hansard ženatý s finskou básnířkou Maire Saaritsaovou. V říjnu téhož roku se jim narodil syn.

Na Hansarda po jeho smrti vzpomínala také řada dalších umělců i politiků. Frontman světově proslulé irské kapely U2 Bono vyzdvihl jeho přínos pro pouliční hudbu. Americký rockový umělec Bruce Springsteen ho označil za skvělého hudebníka a laskavého člověka. Irská prezidentka Catherine Connollyová o Hansardovi v prohlášení hovořila jako o jednom z nejvýznamnějších irských písničkářů. Jeho vliv na vlastní uměleckou tvorbu potvrdilo i sourozenecké duo Billie Eilish a Finneas O’Connell.

Na zesnulého hudebníka vzpomínal také bývalý americký prezident Barack Obama.

marketa_irglova

My deepest condolences to Glen’s family, his brothers and his beautiful wife and son, you are all in my thoughts and prayers. I am so sorry for your tragic loss, my heart goes out to you. May his love always surround you, his spirit guide and protect you, and may his light shine on throughout your days.



The Lord bless you
and keep you;
the Lord make his face shine on you
and be gracious to you;
the Lord turn his face toward you
and give you peace.

31. července 2026 v 4:32, příspěvek archivován: 31. července 2026 v 12:56
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