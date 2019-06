RECENZE: Producent Mark Ronson se vytáhl, sázka na zpěvačky mu vyšla

Zatímco na předchozí album Uptown Special zařadil skupinu hostujících zpěváků, tentokrát se spolehl výhradně na ženské hlasy, mezi nimiž svítí jména jako Alicia Keys nebo Miley Cyrus. A ačkoliv hvězdy jejich formátu dodávají nahrávce potřebnou publicitu, nejvíc práce si odmakaly dámy z nastupující generace.

Hned tři skladby dostala na starost teprve čtyřiadvacetiletá Abbey Smith z Arkansasu vystupující pod pseudonymem Yebba. Talentovaná a neskutečně variabilní vokalistka, která čerpá z gospelu i jazzu, tu přispívá v hříčce Knock, Knock, Knock plné vokálů jako „úúúú, áááá, přijď mi zaklepat na dveře“.

Ale hned potom předvádí, co všechno dovede, ve skladbě Don’t Leave Me Lonely. Silný hlas, který za to umí vzít a v některých polohách připomíná Anastaciu. Pokud měla Yebbina účast na desce fungovat jako ochutnávka na její debutové album, které s Ronsonem připravuje, byl to dobrý záměr.

Na dvou skladbách se podílela třiatřicetiletá švédská zpěvačka, která si říká Lykke Li. Ronson jí svěřil titulní píseň, ryzí popinu, a potom baladičtější záležitost nazvanou 2 AM. Obou se zhostila skvěle.

Late Night Feelings Autor: Mark Ronson Hodnocení­: 75 %

Miley Cyrus je zřetelně rozpoznatelná v Nothing Breaks Like a Heart. Píseň, která v sobě míchá country a disco, jí sedí jako ulitá. Není divu, že ji Ronson vybral jako pilotní singl k albu. Vyšla už loni v listopadu a letos v lednu se po právu vyšplhala až na druhé místo britského žebříčku. Alicia Keys potom dostala na starost zpěv v popově-rapové záležitosti jménem Truth.

Záplava skvělých vokalistek je jedním klíčem k úspěchu. Nebylo by to však k ničemu, kdyby základem nebyly silné skladby. A ty Mark Ronson tedy umí. Během necelé tři čtvrtě hodiny se sotva opakuje stejná nálada. Byť druhý megahit jako Uptown Funk tu asi budeme hledat marně.