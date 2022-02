Grunge přišel o další jméno. Zemřel Mark Lanegan, hlas Screaming Trees

Zpráva o Laneganově smrti se objevila na jeho twitterovém účtu. „Náš milovaný přítel Mark Lanegan zemřel dnes ráno ve svém domě v Killarney v Irsku. Zpěvákovi, skladateli, spisovateli a muzikantovi bylo 57 let. Zůstala po něm manželka Shelly.“

Mark Lanegan začal svou hudební kariéru jako frontman Screaming Trees, kapely, která stavěla základy grunge rocku, i když se nikdy nestala tak slavnou jako například Nirvana nebo Alice In Chains. Alba Sweet Oblivion nebo Dust nicméně patři k tomu nejlepšímu, čím tento styl obohatil rockovou hudbu.

Souběžně s chodem Screaming Trees se Lanegan věnoval i sólové dráze, na níž debutoval v roce 1990 albem The Winding Sheet. Před dvěma lety vydal desku Straight Songs Of Sorrow. V letech 2000–14 byl členem skupiny Queens Of The Stone Age, působil také v projektu The Gutter Twins se zpěvákam Gregem Dullim z kapely The Afghan Whigs.

Mark Lanegan několikrát vystoupil v České republice, naposledy v roce 2019 v Lucerna Music Baru.