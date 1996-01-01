náhledy
Kontroverzní metalový zpěvák Marilyn Manson vystoupil v sobotu v pražské Sportovní hale Fortuna. Během hodinu a půl dlouhého koncertu nabídl fanouškům hlavně písně z loni vydané desky, kterou představil už v únoru v Brně.
Marilyn Manson vystoupil v Praze v rámci One Assassination Under God Tour. Po několika hudebně nuznějších letech se s albem One Assassination Under God – Chapter 1, které vydal před rokem, vrátil zpět do formy.
Desku vydal po čtyřleté pauze, během níž čelil obvinění ze sexuálního zneužívání několika žen. Kvůli tomu musel zastavit všechny své projekty a opustilo ho vydavatelství i manažer.
Čtyřleté vyšetřování ale nevedlo k žádnému obvinění a Manson s novou deskou potěšil fanoušky. Turné po celé Evropě bylo brzy vyprodané.
Pražský koncert se ale podle ohlasů tomu brněnskému nevyrovnal. Tehdy Manson vyprodanou halu Vodova doslova uhranul. Ve Sportovní hale Fortuna koncert aspoň poctivě odzpíval s dvěma přídavky.
Marilyn Manson je dosud jediným stálým členem stejnojmenné skupiny. Jeho alba byla pětkrát nominována na Grammy, získal mnoho dalších cen a nominací.
Diskografie Marilyn Manson čítá jedenáct studiových počinů, přičemž nejuznávanější jsou alba Antichrist Superstar (1996), Mechanical Animals (1998) a Holy Wood (In The Shadow Of The Walley Of Death) z roku 2000.
Rodák z Ohia Marilyn Manson, vlastním jménem Brian Hugh Warner, začínal podobně jako mnozí další hudebníci a zpěváci (Neil Tennant z Pet Shop Boys, Morrissey) jako hudební novinář. Po interview s Trentem Reznorem z Nine Inch Nails dostala jeho první hudební skupina Marilyn Manson & The Spooky Kids možnost předskakovat NIN a podepsala první smlouvu.
