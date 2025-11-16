|
OBRAZEM: Marilyn Manson podruhé v Česku. Po Brně představil poslední desku Praze
Zamakal jsem na tom. Jakub Prachař pro roli sňatkového podvodníka přibral 15 kilo
Oneplay oznámilo natáčení nového seriálu s Jakubem Prachařem. Bude se jednat o šestidílnou sérii Spřízněná duše. Jakub Prachař se zde změní ve sňatkového podvodníka. Po jeho hereckém boku bude stát i...
GLOSA: Těžký úděl herce a ještě těžší úděl lehkých děv lze poznat Ve Smečkách
Když se občas bavím se známými a dopřávám jim tipy na dobrá divadelní představení, setkávám se u jednoho konkrétního žánru s docela vlažnou reakcí. Zvláště konzervativněji naladění diváci mají...
Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku
Dvacet let si museli milovníci jízlivé komedie z prostředí módního časopisu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 počkat na pokračování. Ďábel nosí Pradu 2 bude mít premiéru 30. dubna příštího roku opět s...
Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi
Posledních šest soutěžících se dostalo do finále reality show Zrádci 2. Kolik zrádců je mezi nimi? Pokud sledujete show v televizi, která se vysílá o týden později než na streamovací platformě...
Aby i normální ženy byly symbolem krásy, komentuje Krejčíková fotografie v prádle
Jsem ráda, že moje postava v Ulici nespadla do výtahové šachty a má možnost se vrátit, komentuje Aneta Krejčíková svůj konec v nekonečném seriálu. Návrat ale neplánuje a chce získaný čas využít k...
GLOSA: Sametový Mahler s grandiózním sborem. Filharmonie slavila svobodu
Tradičnímu Koncertu pro svobodu a demokracii, který pořádá Česká filharmonie jako připomínku událostí let 1939 a 1989, měl letos dodat hvězdný prach proslulý dirigent Zubin Mehta. Zdravotní stav mu...
RECENZE: Až oči přecházejí. Frankenstein je úžasné vizuální dílo. Naštěstí nejen to
Působivé, technicky i vizuálně vypilované obrazy nabízí nejnovější zpracování příběhu o Frankensteinovi. Režisér Guillermo del Toro si splnil dávný sen a po svém zpracoval svou srdeční záležitost....
Lidstvo zůstává v ohrožení. Natáčení druhé řady seriálu Duna: Proroctví už začalo
Seriál Duna: Proroctví z produkce HBO Original dostane druhou řadu. Natáčení odstartovalo v těchto dnech, přičemž série bude vznikat v Maďarsku, Jordánsku a Španělsku. Herecká sestava první řady se...
Poslední vystoupení J.A.R. po odchodu Klempíře? Kapela zahraje na výročí v Lucerně
Skupina J.A.R. dnes vystoupí na koncertu v pražské Lucerně, který se tradičně koná při příležitosti výročí jejich prvního koncertu 17. listopadu 1989 na smíchovské diskotéce U Holubů. Kapela po tomto...
Kontroverzní metalový zpěvák Marilyn Manson vystoupil v sobotu v pražské Sportovní hale Fortuna. Během hodinu a půl dlouhého koncertu nabídl fanouškům hlavně písně z loni vydané desky, kterou...
Zemřel scenárista Simpsonových a držitel prestižní ceny Emmy, bylo mu 61 let
Ve věku 61 let zemřel renomovaný americký scenárista a producent Dan McGrath, který se proslavil svým působením u ikonického animovaného seriálu Simpsonovi. Za svou práci získal v roce 1997 cenu...
Zemřel akademický malíř Antonín Kroča, obrazy maloval konečky prstů
Ve věku 78 let zemřel v sobotu akademický malíř Antonín Kroča. Jeho rodina uvedla, že odešel po vážné nemoci v nemocnici ve Frýdku-Místku. Kroča byl členem obnoveného Spolku výtvarných umělců Mánes....
Pořady o vaření mám ještě radši než filmy o kanibalech, říká hudebník Roman Holý
Vášnivý degustátor muziky všeho druhu i dobrého jídla Roman Holý (59) vydal sólové album Strážce klidu vol. 2. Sám nicméně v rozhovoru přiznává, že zachovat si klid v této napínavé době je čím dál...
GLOSÁŘ: Tři hvězdní pianisté. Ale klávesy zhypnotizoval pouze jeden
Klavírní festival Rudolfa Firkušného, který pořádá Pražské jaro, letos nabídl spíš poetické zážitky, ale došlo i na efektní virtuozitu. Svým způsobem upoutali všichni pozvaní pianisté. A přece se...
Bál se smrti a trpěl úzkostmi. Kniha líčí skryté stránky skladatele Dvořáka
Více i méně známé rysy osobnosti Antonína Dvořáka zkoumá v knize Antonín Dvořák – Portrét člověka muzikolog Ondřej Šupka. Zabývá se jeho zjevem, zdravím, chováním, vztahy s manželkou, dětmi i svými...
RECENZE: Taky smrt si chce užít! Nová aristokratka je existenciální tragédie
Možná je to nejlepší kniha, co doposavad Evžen Boček napsal. Možná ne. Každopádně je to titul, co z jeho devítipoložkové bibliografie, kde má hlavní roli titulní aristokratka, zvláštně vyčnívá. Už...