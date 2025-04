Hvězdný antikrist Marilyn Manson přijede na podzim do pražské haly Fortuna

Rodák z Ohia Marilyn Manson, vlastním jménem Brian Hugh Warner, začínal podobně jako mnozí další hudebníci a zpěváci (Neil Tennant z Pet Shop Boys, Morrissey) jako hudební novinář. Po interview s Trentem Reznorem z Nine Inch Nails dostala jeho první hudební skupina Marilyn Manson & The Spooky Kids možnost předskakovat NIN a podepsala první smlouvu.

Marilyn Manson je dosud jediným stálým členem stejnojmenné skupiny. Jeho alba byla pětkrát nominována na Grammy, získal mnoho dalších cen a nominací. Diskografie Marilyn Manson čítá jedenáct studiových počinů, přičemž nejuznávanější jsou alba Antichrist Superstar (1996), Mechanical Animals (1998) a Holy Wood (In The Shadow Of The Walley Of Death) z roku 2000.

Po několika hudebně nuznějších letech se s albem One Assassination Under God – Chapter 1 (2024) vrátil zpět do formy.

Ceny vstupenek na jeho pražský koncert budou v ceně od 1690 Kč v prodeji od 4. dubna v obvyklých předprodejích, například v síti Ticketportal.