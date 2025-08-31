RECENZE: Tisíc kroků skvělé Marie Stuartovny na festivalu v Salcburku
Provedení a nastudování Donizettiho opery Maria Stuarda vzbudilo opět nekonečnou diskuzi, jak inscenovat klasickou literární předlohu moderně a přitom vkusně, bez ztráty hlavní myšlenky díla, dramatického napětí a hudebního poselství.
Schillerovo libreto není historickým popisem, naopak dává do popředí konflikt mezi Alžbětou a Marii, které se ve skutečnosti nikdy nesetkaly. A právě drama mezi dvěma protagonistkami je tím nejsilnějším, co inscenace přináší.
Režisér Ulrich Rasche umístil na scénu tři obrovské kotouče, dva horizontálně, jež se otáčejí, přibližují i stoupají, a nad nimi třetí, který slouží k videoprojekcím. Kvůli pohybu kotoučů musí pěvci neustále chodit, navíc synchronně i s tanečníky. Zpočátku velmi efektní metoda se během představení stává stereotypní.
Donizettiho part klade nároky hlavně na obě znepřátelené královny, přičemž Alžběta se líčí jako zlá a nepřístupná, kdežto Marie málem coby světice. Kate Lindsey svým hereckým i pěveckým projevem výtečně portrétovala nenávistnou panovnici Alžbětu; její mezzosoprán zněl jistě, dramaticky, v hloubkách temně a vyrovnala se s nástrahy partitury skvěle.
Maria Stuarda
Salcburské hudební slavnosti, autor Gaetano Donizetti, zpívaly Lisette Oropesa, Kate Lindsey
Američanka kubánského původu Lisette Oropesa v roli Marie se již poněkolikáté představila skvělým belcantem, legaty, jistotou ve výškách i s trylky. Tenorový part Roberta suverénně zvládl Bekzhod Davronov a Antonello Manacorda s Vídeňskými filharmoniky, který nechal zpěváky vyniknout, zvukem i tempem si zasloužil velké ovace. Celá inscenace je již dostupná na YouTube.
