RECENZE: Tisíc kroků skvělé Marie Stuartovny na festivalu v Salcburku

  19:12
Hudební slavnosti v létě lákají do Salcburku proslulá hudební tělesa a pěvce. Je tu i činohra, semináře, dílny, ale hlavní zájem budí operní produkce. Nejčastějším doprovodným orchestrem byli tradičně Vídeňští filharmonici, jejichž koncerty stejně jako brilantní provedení Stravinského díla Oidipus Rex či oper Maria Stuarda a Macbeth byly vyprodány.
Z inscenace Maria Stuarda

Provedení a nastudování Donizettiho opery Maria Stuarda vzbudilo opět nekonečnou diskuzi, jak inscenovat klasickou literární předlohu moderně a přitom vkusně, bez ztráty hlavní myšlenky díla, dramatického napětí a hudebního poselství.

Schillerovo libreto není historickým popisem, naopak dává do popředí konflikt mezi Alžbětou a Marii, které se ve skutečnosti nikdy nesetkaly. A právě drama mezi dvěma protagonistkami je tím nejsilnějším, co inscenace přináší.

RECENZE: Hlasový zabiják se chechtá. Ve Vídní hrají operu Miroslava Srnky

Režisér Ulrich Rasche umístil na scénu tři obrovské kotouče, dva horizontálně, jež se otáčejí, přibližují i stoupají, a nad nimi třetí, který slouží k videoprojekcím. Kvůli pohybu kotoučů musí pěvci neustále chodit, navíc synchronně i s tanečníky. Zpočátku velmi efektní metoda se během představení stává stereotypní.

Donizettiho part klade nároky hlavně na obě znepřátelené královny, přičemž Alžběta se líčí jako zlá a nepřístupná, kdežto Marie málem coby světice. Kate Lindsey svým hereckým i pěveckým projevem výtečně portrétovala nenávistnou panovnici Alžbětu; její mezzosoprán zněl jistě, dramaticky, v hloubkách temně a vyrovnala se s nástrahy partitury skvěle.

Američanka kubánského původu Lisette Oropesa v roli Marie se již poněkolikáté představila skvělým belcantem, legaty, jistotou ve výškách i s trylky. Tenorový part Roberta suverénně zvládl Bekzhod Davronov a Antonello Manacorda s Vídeňskými filharmoniky, který nechal zpěváky vyniknout, zvukem i tempem si zasloužil velké ovace. Celá inscenace je již dostupná na YouTube.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

31. srpna 2025  19:12

