Nechtěla jsem soul zpívat česky, svěřuje se Marie Rottrová

Výběr skladeb na Všechno nejlepší jste měla na starosti vy?

Ano, vybírala jsem je a také seřadila, jak na desce půjdou za sebou. Bylo to docela těžké, protože jsem byla omezena hrací dobou vinylové desky. Takže jsem pořád kombinovala, přehazovala a vymýšlela, aby to přesně zapadlo do těch minut a vteřin.

Je mezi písničkami nějaká, ke které máte niterný vztah a postavila byste ji nad ostatní?

Asi skladba To mám tak ráda. Je to má první zkušenost s francouzským šansonem. Tenhle žánr jsem nikdy moc nemusela, vždy jsem tíhla spíš k anglosaské muzice, ale tohle je písnička, kterou otextovala Jiřina Fikejzová, originál nazpíval Serge Lama. A ten Jiřinin český text byl tak krásný, že jsem ji s velkou chutí nazpívala. Pak je to skladba Lásko... od Jaroslava Wykrenta, což bylo moje první vybočení ze soulové éry, kdy jsem začala zpívat v češtině. Předtím jsem zpívala většinou v angličtině.

Bylo to kvůli tomu, co svého času hlásal Pavel Bobek, že nechce zpívat tak výsostně americký žánr jako country v češtině?

Přesně takhle jsem to vnímala. Nechtělo se mi zpívat soul a rhythm and blues česky. Měla jsem dojem, že to v češtině nikdy nemůže vyznít tak jako v originále. Pak jsem ale začala spolupracovat s výbornými textaři a došlo mi, že když se to odpovídajícím způsobem převede do češtiny tak, aby to mělo smysl, rytmus a dobře se to zpívalo, není problém.

Tak to ostatně měl i Pavel Bobek, když mu začal psát české texty Jiří Grossmann. Pro mě začali psát Vladimír Poštulka, Zdeněk Rytíř, Michael Žantovský a najednou jsem angličtinu nepotřebovala. Důležité bylo sdělení. A když je co říct, navíc krásnou češtinou, není o čem diskutovat.

Vy jste přesně rozuměla všem anglickým textům, které jste zpívala?

Úplně dokonale ne. Nebyla jsem kovaná angličtinářka, vystačila jsem si s tím, co jsem se naučila ve škole. Věděla jsem, o čem zpívám, chápala jsem smysl, rozuměla jsem jednotlivým slovům, ale celému textu ne. Kontext mi unikal.

Rád bych zmínil píseň Lásko voníš deštěm, což je skladba She’s Gone od kapely Black Sabbath, která se díky vaší interpretaci stala hitem snad jenom v tehdejším Československu.

A to měli Sabbati nějaký čas na svých stránkách, že je to nejpovedenější coververze téhle písničky, která kdy vznikla. Vždycky, když ji zpívám, si vzpomenu na klip, v němž kráčím nočním deštěm zmáčenou Ostravou.

Co vás v nejbližší době čeká?

Série šesti předvánočních koncertů, která vyvrcholí 8. prosince vystoupením v pražském Foru Karlín, kam už se moc těším. Mám to tam ráda kvůli skvělé akustice.