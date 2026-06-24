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Marie Rottrová odložila svůj koncert na podzim. Můžou za to nynější horka

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  20:18
Marie Rottrová na Českém mejdanu s Impulsem (18. října 2025)

Marie Rottrová na Českém mejdanu s Impulsem (18. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Marie Rottrová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)
Marie Rottrová na Českém mejdanu s Impulsem (18. října 2025)
Na Rock for People vystoupila i Marie Rottrová. (13. června 2025)
Marie Rottrová (27. srpna 2025)
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Zpěvačka Marie Rottrová přeložila svůj koncert ve Strakonicích, který se měl uskutečnit 26. června. Kvůli očekávaným extrémně vysokým teplotám Velký letní galakoncert přesouvá na 2. září. Management rozhodnutí zdůvodnil snahou chránit zdraví a bezpečnost návštěvníků, interpretky i kapely.

O přesunutí koncertu rozhodl management zpěvačky. Důvodem podle něj jsou očekávané extrémně vysoké teploty, které by mohly ovlivnit průběh akce ve Strakonicích.

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„Zdraví a bezpečnost návštěvníků koncertu i interpreta a kapely je pro nás vždy na prvním místě,“ uvedla Marie Rottrová na sociální síti Instagram. Pořadatelé zároveň požádali fanoušky o pochopení a zachování přízně.

Koncert se místo původního termínu 26. června uskuteční 2. září 2026. Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je měnit. Podle organizátorů však lidé, kterým nový termín nevyhovuje, mohou vstupenky vrátit u prodejce.

Podle předpovědi počasí bude v pátek 26. června ve Strakonicích slunečno s tropickými teplotami. Nejvyšší denní teploty se totiž vyšplhají na 31 až 36 °C. Během víkendu pak meteorologové očekávají, že nejvyšší denní teploty dosáhnou na 35 až 40 °C.

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