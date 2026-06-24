O přesunutí koncertu rozhodl management zpěvačky. Důvodem podle něj jsou očekávané extrémně vysoké teploty, které by mohly ovlivnit průběh akce ve Strakonicích.
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„Zdraví a bezpečnost návštěvníků koncertu i interpreta a kapely je pro nás vždy na prvním místě,“ uvedla Marie Rottrová na sociální síti Instagram. Pořadatelé zároveň požádali fanoušky o pochopení a zachování přízně.
Koncert se místo původního termínu 26. června uskuteční 2. září 2026. Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je měnit. Podle organizátorů však lidé, kterým nový termín nevyhovuje, mohou vstupenky vrátit u prodejce.
Podle předpovědi počasí bude v pátek 26. června ve Strakonicích slunečno s tropickými teplotami. Nejvyšší denní teploty se totiž vyšplhají na 31 až 36 °C. Během víkendu pak meteorologové očekávají, že nejvyšší denní teploty dosáhnou na 35 až 40 °C.