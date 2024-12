RECENZE: Křehká i rázná. Marie Puttnerová vzdala vkusně hold Zuzaně Navarové

Sám sebe vnímá jako cvičenou opici. Proto zpěvák Robbie Williams v životopisném snímku Better Man vystupuje v podobě počítačem vygenerovaného opičáka, který má jeho hlas, gesta i mimiku. Zprvu to...

Na Boží hod přilákala nejvíce diváků k obrazovkám koprodukční pohádka České televize Čarovné jablko. Novinku slovenských tvůrců vidělo přes 1,6 milionu lidí, s dětmi od čtyř let výše to bylo 1,7...

Jak znovu naskočit na Hru na oliheň? Najděte v metru muže s kufříkem

Očekávaná premiéra je tu. Netflix na Štěpána uveřejňuje druhou sérii velepopulárního seriálu Hra na oliheň. Diváci tak mohou znovu vstoupit do světa brutálních her, kde vítěz bere vše. Do stejné řeky...