Zemřela britská zpěvačka a herečka Marianne Faithfullová. Bylo jí 78

Femme fatale 60. let se během let vypracovala ve velmi osobitou interpretku. Z jejího prvního singlu As Tears Go By, napsaného Jaggerem a Keithem Richardsem z Rolling Stones, se okamžitě stal hit.

„S hlubokým zarmoucením oznamujeme, že zemřela zpěvačka, písničkářka a herečka Marianne Faithfullová. Marianne zesnula pokojně v Londýně obklopena milující rodinou. Bude nám velmi chybět,“ znělo prohlášení podle webu BBC.

V roce 1969 Faithfullová téměř zemřela po požití množství alkoholu s barbituráty. Když se probrala z kómatu, procházely jí hlavou vize, které pak zpracovala do textu balady Sister Morphine. Rolling Stones ji posléze natočili na své album Sticky Fingers.

Faithfullová, proslulá svým chraplavým hlasem, nazpívala mimo jiné písně Kurta Weilla, interpretovala Toma Waitse, mnoho meziválečných jazzových a muzikálových šlágrů, ale i původní tvorbu. Mezi její nejvíce oceňovaná alba patří post-punkové Broken English (1979), Strange Weather (1987), 20th Century Blues (1997), Kissin’ Time (2002) a Before The Poison (2004). Zahrála si také v divadle a ve filmu.

Zpěvačka, která měla za sebou divoká léta s drogami, depresemi, pokusy o sebevraždu i boj s rakovinou prsu, v Česku koncertovala několikrát. Naposledy v říjnu 2015 v pražské Arše v rámci 50th Anniversary World Tour, kdy představila i nové album Give My Love to London. V roce 2007 byla hvězdou festivalu Colours of Ostrava.