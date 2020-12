RECENZE: Mariah Carey na svém albu „zachraňuje“ vánoční náladu

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Mariah Carey

Co by to bylo za Vánoce bez trošky toho gruntovního echt kýče. Pohled na obal alba Mariah Carey’s Magical Christmas Special, což je soundtrack ze stejnojmenného televizního filmu, napoví, že jsme na správné adrese. Photoshopem a zřejmě i všemi dalšími podobnými programy prohnaná fotografie líbezně se usmívající zpěvačky v rudých šatkách, sedící svůdně s odhalenou nožkou na nazdobeném věnci s opět rudou mašlí. Nádhera.

A ještě větší legrace je zřejmě se zmíněným filmem z produkce Apple TV+. Anonce napoví: „Na severním pólu vědí, že sváteční nálada je na bodu mrazu a že situaci může zachránit jen jediný člověk – Santova dobrá kamarádka Mariah Carey. Královna Vánoc vytvoří úžasnou a hvězdně obsazenou podívanou, která rozveselí celý svět“.

Dodejme ještě, že na režii téhle třičtvrtěhodinové podívané a poslouchané se podílel Roman Coppola, syn Francise Forda Coppoly.

Jelikož soundtrack má půl hodiny, dá se předpokládat, že „děj“ filmu bude spíše spojovák na písničky. Začíná se Sleigh Ride z pera skladatele Leroye Andersona. Klasika, kterou nazpívali The Ronettes, Gwen Stefani, zazněla samozřejmě i v Simpsonových a zde je samozřejmě, hlavně v závěru, patřičně velkolepá, nablýskaná, prostě vánoční až na půdu.

Následující When Christmas Comes je zpěvaččina vánoční jistota. Carey ji původně nazpívala v roce 2010 na album Merry Christmas II You. Zde je nově zmixovaná, jinak je to stále ta samá poměrně banální a spotřební R&B melodie.

V úvodu jímavé Christmas Time Is Here zní zpěvačka trochu jako animovaná postavička, ale musí se nechat, že jinak je na tom s hlasem stále velmi dobře. Výšky sedí, všechna čest. Technicky v pořádku, o skutečných emocí se ale moc bavit nemusíme, ten je v případě podobně účelových záležitostí spíše nežádoucí.

Následující Oh Santa! s hostujícími Arianou Grande a Jennifer Hudson zřejmě podkresluje nějakou řádně rozjetou scénu, to už asi pomalu královna Vánoc Mariah chystá do akce – musí přece celému světu naordinovat tu pravou vánoční náladu a sama na to zřejmě nestačí.



A co nezmohla hrdla dvou kolegyň, dorovná rapper Snoop Dogg, který je k zaslechnutí v Here Comes Santa Claus. Tvrdá rytmika, rapování, do toho procítěně pějící Mariah Carey. Neřešme, jsou Vánoce, pojďme se hromadně vlnit v bocích.

Mariah Carey’s Magical Christmas Special Mariah Carey Hodnocení­: 30 %

Něco tu chybí? Nezdá se. Silent Night zpěvačka „prožívá“ a protahuje tak, že by zjihl i ten největší drsňák a Lucie Bílá by vykoupila regál s papírovými kapesníky. Nu a samozřejmě nezbytná All I Want For Christmas, zpopularizovaná novodobou vánoční filmovou trvalkou Láska nebeská. A to už je opravdu v láskyplném objetí celá planeta a odevšud zní smích a radost.

Toť zhruba dojmy po dvou posleších. Dalších netřeba, nejste-li masochista nebo vyznavač pravé americké vánoční pohody.