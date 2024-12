Letos tomu samozřejmě není jinak. Co víc, obě písničky si můžete znovu koupit na CD. V pátek 6. prosince vyšlo šestiskladbové EP All I Want For Christmas Is You, týden na to bude k mání singl Last Christmas/40th Anniversary se čtyřmi verzemi hitu z roku 1984.

Během noci napsal text o zhrzené lásce, a když ráno svému spoluhráči pustil výsledek, ani jeden netušil, že poslouchá budoucí vánoční klasiku.