Mariah Carey ovládla hitparádu se čtvrt století starým vánočním hitem

14:46 , aktualizováno 14:46

Amerika si bez písně All I Want For Christmas Is You nedovede představit Vánoce. Dokazuje to i fakt, že se zpěvačka Mariah Carey s touto 25 let starou písní probojovala opět na první místo prestižní hitparády Billboard. Boduje i v britské hitparádě, kde jí sekunduje další vánoční evergreen Last Christmas od skupiny Wham.