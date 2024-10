Marek Ztracený je zpátky. Na příští rok chystá turné, novou píseň a překvapení

Ještě před třemi koncerty v Edenu v roce 2023 ohlásil Marek Ztracený koncertní pauzu, aby se mohl věnovat svému synovi a rodině.

„V jednu chvíli jsem si uvědomil, jak všechno letí, a že některé věci, jako třeba dětství mého syna, nejdou vrátit. A že jednou bych toho mohl litovat,“ objasnil loni důvody pauzy a slíbil, že fanouškům vše bohatě vynahradí. Svému slovu dostál a oznámil své historicky největší turné Zpátky tour, které odehraje v roce 2025, tedy po dvou letech od jeho posledního veřejného vystoupení.

„Dva roky mimo pódia pro mě byly a vlastně stále jsou neskutečně cenné. Znamenaly pro mě možnost věnovat se blízkým, načerpat novou energii a taky se zamyslet, co chci v hudbě a životě dělat dál a na čem nejvíc záleží. A na mých fanoušcích mi sakra záleží. Takže milá Ztracená rodino, příští rok v červnu začne nová etapa a chtěl bych vám poděkovat, že jste na mě počkali,“ vzkazuje zpěvák fanouškům.

„Naposledy jste přijeli vy za mnou do Edenu a tentokrát vám to oplatím a pojedu já za vámi. Nebude to jen tak nějaké turné, bude to největší a hlavně nejenergičtější turné, které jsme zatím uspořádali. Čeká vás mnohem víc než koncert. Jen naznačím, že se můžete těšit na skvělou pěveckou kometu poslední doby Kateřinu Marii Tichou jakožto hudebního hosta a budou se zachraňovat životy s Markem Dvořákem. Slibuji, že si na Zpátky tour dáme extra záležet, a nemůžu se dočkat té pověstné atmosféry, která na našich koncertech panuje,“ dodává Ztracený.

Kromě turné chystá zpěvák další novinky, které bude postupně oznamovat. Připravuje například novou skladbu a videoklip k ní, nový web, merch, logo a slibuje také vánoční překvapení.