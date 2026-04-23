„Tu písničku jsem napsal jedno pondělí, které se úplně nezdařilo. A hned jsem měl pocit, že je to něco, co si možná bude chtít zpívat každý. Pamatuju si, že jsem se toho refrénu, a hlavně konce nemohl vůbec zbavit – zpíval jsem si to i ze spaní. Tak doufám, že to samé pocítí i fanoušci,“ říká Marek Ztracený.
Singl vznikal ve Vídni ve spolupráci s producentem Johannem Herbsem, s nímž zpěvák připravil hned několik nových skladeb. „Nahráli jsme jich víc, ale v tuhle chvíli jsem vybral právě Modlitbu za pátek. Přijde mi ideální na jaro a léto,“ doplňuje Ztracený.
Součástí vydání je také nový videoklip v režii Martina Linharta, který s humorem a nadsázkou rozvíjí téma věčného souboje mezi pondělím a člověkem netrpělivě vyhlížejícím pátek. V hlavních rolích se představují Ivana Kulhánková, která ztělesňuje samotné pondělí a Anna Jiřina Daňhelová, obě populární tvůrkyně na sociálních sítích. Příběh postupně směřuje k překvapivě energické konfrontaci, kde se v nečekané roli objeví i Marek Ztracený a v samotném závěru pobaví Petr Čtvrtníček.
Vydání nového singlu přichází v době, kdy se Marek Ztracený chystá na další zásadní milník své kariéry. Po rekordním návratovém turné v roce 2025, které přilákalo statisíce fanoušků, ho čeká jeden z největších koncertů dosavadní dráhy – 7. srpna 2026 vystoupí na Letenské pláni v Praze.
„Věřím, že Modlitba za pátek bude naživo ještě větší jízda než na nahrávce,“ dodává Marek Ztracený. Právě na Letenské pláni zazní novinka vůbec poprvé živě.