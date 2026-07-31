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Troskotám víc, než pluju, zpívá Marek Ztracený v nové skladbě Obuj si mé boty

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  9:49
Koncert Marka Ztraceného v Praze na Výstavišti, 28. června 2025

Koncert Marka Ztraceného v Praze na Výstavišti, 28. června 2025 | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Marek Ztracený vyprodal lochotínský amfiteátr. Sobotní koncert byl nabitý...
Marek Ztracený v Kalifornii při natáčení klipu
Marek Ztracený
Marek Ztracený
15 fotografií
Týden před koncertem na pražské Letné zveřejnil Marek Ztracený novou písničku Obuj si mé boty. Svěřuje se v ní s tím, že coby jeden z nejpopulárnějších zpěváků dneška nemá tak sladký a bezstarostný život, jak by se mohlo na první pohled jevit.

Jak snadné je soudit druhé, aniž bychom znali jejich příběh? Marek Ztracený v textu zpívá, že mu „nevidíme do hlavy, ani do duše“ a že navenek se sice může jevit, že jeho život je zalitý sluncem, nicméně nikdo ve skutečnosti netuší, „jak to mám a jak se sebou bojuju“.

Písni pomohl na svět rakouský producent Johannes Herbst a Marek Ztracený ji zveřejnil týden před chystaným dosavadním největším koncertem své kariéry, který se bude konat v pátek 7. srpna na Letné.

Letná se chystá na megakoncert Ztraceného. Staví se tribuny, posílí MHD

V areálu už jsou v plném proudu přípravné práce. Staví se tribuna i zákulisní zázemí. Podle informací pořadatelů je koncert už téměř vyprodán, přičemž kapacita má být pro fanoušky překvapením.

Kvůli očekávanému náporu zavede pražský dopravní podnik před začátkem akce mimořádnou tramvajovou linku, po koncertu posílí provoz metra i tramvají.

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