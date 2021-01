Marek Ztracený přesouvá koncerty v O2 areně a vydá DVD s věnováním

Halové koncerty se uskuteční 8. 9. 2021 v brněnské DRFG areně, 15. a 16. 9. 2021 v pražské O2 areně, 25. 9. 2021 následuje Enteria arena v Pardubicích a 2. 10. 2021 Ostravar aréna v Ostravě. Na nich slibuje velkolepou show a představí nejen své zásadní hity, ale i aktuální album Planeta jménem stres. Veškeré prodané vstupenky zůstávají v platnosti.



V rámci těchto koncertů Marek Ztracený udělal mimořádné gesto a věnoval dvacet tisíc lístků zdravotníkům, policistům, hasičům a dalším, kteří riskovali svoje zdraví pro zdraví ostatních při boji s koronavirem v první vlně pandemie.

„Milá Ztracená rodino, trhá mi to srdce, ale i na nás došlo. Měla to být oslava konce koronaviru, poděkování první linii i fanouškům, měl to být restart a nový začátek, ale tohle všechno musíme ještě o pár měsíců odložit. Jak sami asi dobře víte, situace bohužel neumožňuje, aby se koncerty v původně plánovaných termínech uskutečnily. Navíc ti, pro které také celé turné mělo být poděkováním, jsou v tuto chvíli opět v plné pohotovosti. Chci, abyste věděli, že jestli toto turné, na které jste koupili během chvíle desetitisíce lístků, mělo být něčím mimořádným, tak v těchto náhradních termínech dostanete ještě něco mimořádnějšího. Vynahradíme vám to se vším všudy a nebudete litovat své trpělivosti. Mrzí nás to, nemůžeme za to a o to víc si to snad všichni užijeme v září,“ vzkázal zpěvák svým fanouškům.

Zmíněné koncertní DVD vyjde 22. února a kdo si ho předobjedná do 31. ledna, obdrží exemplář s podpisem a Ztraceného věnováním.

„Už jsem doma oznámil, že mě zhruba týden neuvidí, a skoupil všechny fixy v okolí. Takže jestli chcete někomu popřát k narozeninám, svátku nebo jen udělat radost sobě či někomu, koho máte rádi – rád se o to postarám! Jsme na tohle DVD náležitě pyšní a bude nám ctí, když ho budete mít doma,“ dodává zpěvák.



Jde o záznam vystoupení z 22. a 23. února 2020, na kterém Ztracený přehrál všechny své dosavadní hity a na pódiu ho doprovodily Marta Jandová a Hana Zagorová. V písni Ta pravá pak ze záznamu zazpíval i Karel Gott.