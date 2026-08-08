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Dokázal to, chválí Ztraceného manželka a Bouček. Na koncertě byli i Donutil či Jágr

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  13:11
Koncert Marka Ztraceného si nenechala ujít řada známých osobností. Ve VIP zóně bylo možné potkat Richarda Genzera, Leoše Mareše, Jaromíra Jágra nebo třeba Miroslava Donutila. Nechyběla ani Ztraceného manželka Marcela, která byla pyšná nejen na něj, ale i na syna, který s ním vystoupil.

Moderátor Libor Bouček vystřihl Markovi Ztracenému k pátečnímu koncertu velkou poklonu a zavzpomínal i na jeho začátky. „Dokázal to. V květnu před 18 lety jsme na Evropě 2 nasadili jeho první píseň,“ vzpomíná Bouček.

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„Barovej klavírista s konzervatoří, smělými plány a pruhovanou kravatou jako identifikovatelným módním doplňkem. A hitem jako hovado! Bavilo mě to,“ vzpomněl Bouček na první hit Ztrácíš, který zazněl v první části pátečního koncertu.

Bouček připomněl i seznámení Ztraceného s manželkou Marcelou. „Snad mu udělalo radost, že jsem odešel z t-music chart a nastoupila za mě Marcela. Jistá Marcela,“ popsal Bouček s úsměvem.

Marek Ztracený je první český interpret, který uspořádal megakoncert na Letenské pláni.
Richard Genzer a Jaromír Jágr na koncertě Marka Ztraceného (7. srpna 2026)
Leoš Mareš na koncertě Marka Ztraceného (7. srpna 2026)
Koncert Marka Ztraceného
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„Neskutečnou pracovitostí ukazuje první kroky do míst, kam vstoupit je víc než troufalé. Včera vyprodal Letnou. Muzikantsky. Bez pyra, který by bylo zbytečný,“ chválí Ztraceného Bouček.

Manželka Marcela byla mezi nadšenými diváky a tleskala nejen svému muži, ale i synovi Markovi, který s otcem vystoupil jako kytarista v písních Zastav mě a Povolání syn.

Marcela Ztracená byla pyšná na manžela i syna. (7. srpna 2026)

„Tys to dokázal! Nikdo si neumí představit, jak dlouhá a náročná cesta to byla...A já si zase neumím představit nikoho jiného, kdo by to zvládl tak jako ty. Nemůžu být víc pyšná! Spojit tolik bavících se lidí v tak neuvěřitelné atmosféře... jsi legenda,“ napsala na Instagram Marcela Ztracená.

Dalšího hosta koncertu vyzdvihl na svém Instagramu Leoš Mareš. Slovenský zpěvák Adam Ďurica podle něj uchvátil letenské publikum a Mareš pozval všechny na jeho velký koncert v roce 2028 v O2 aréně.

„To je SEN! Prosím vás, já se z toho nechci probudit! Děkuji vám všem,“ komentoval Ďurica záběry z pátečního koncertu, které Mareš zveřejnil.

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liborboucek

Dokázal to. V květnu před 18 lety jsme na Evropě 2 nasadili jeho první píseň. Přišel tehdy s Martiny. Nikoli s Martini, tehdy se spíš v kanclu pila becherovka. Víšjak! Přišel s Červinkou a Ledvinou. To jsou opravdoví lidé, ne krycí jména. Ten background si pamatuju dodnes. Barovej klavírista s konzervatoří, smělými plány a pruhovanou kravatou jako identifikovatelným módním doplňkem. A hitem jak hovado! Bavilo mě to. A bavilo mě pít ty becherovky.
Ztrácíš bylo okamžitě v áčkový rotaci, pak v dalších rádiích, pak všude. Silnej hit, s potenciálem, co měla pro debutanty naposledy Lolita.
“Vy se ztrácet nemusíte, je tu totiž Ztracený,” nenáviděl jsem to moderátorský klišé a to se mě netýkalo. Zakládal jsem si na tom ho nepoužít, byť jsem tu jeho píseň uváděl denně. Důkladně jsem se mu vyhýbal a chápal, jak musí iritovat jeho. Ztrácíš jste slyšeli, i když jste se chtěli vyhnout. Nešlo to. A automaticky jste dělali jieee…
Dobyl Česko. Kluk s klavírem. Pak jsme se vídali na mnoha místech. Pak byl jednu noc u mě na balkoně s Tomášem Krausem. Pak jsem ho chvillu neviděl. A snad mu udělal radost, že jsem odešel z t-music chart a nastoupila za mě Marcela. Jistá Marcela. :-) A pak to přišlo.
Neskutečnou pracovitostí ukazuje první kroky do míst, kam vstoupit je víc než troufalé. Včera vyprodal Letnou. Muzikantsky. Bez pyra, který by bylo zbytečný.
A píseň Ztrácíš pro mě zněla znova jako objev. Protože tam byla v nových a strašně dojemných souvislostech.
Gratuluju Ti! Neuvěřitelná cesta!

8. srpna 2026 v 11:47, příspěvek archivován: 8. srpna 2026 v 12:57
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