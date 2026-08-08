Moderátor Libor Bouček vystřihl Markovi Ztracenému k pátečnímu koncertu velkou poklonu a zavzpomínal i na jeho začátky. „Dokázal to. V květnu před 18 lety jsme na Evropě 2 nasadili jeho první píseň,“ vzpomíná Bouček.
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„Barovej klavírista s konzervatoří, smělými plány a pruhovanou kravatou jako identifikovatelným módním doplňkem. A hitem jako hovado! Bavilo mě to,“ vzpomněl Bouček na první hit Ztrácíš, který zazněl v první části pátečního koncertu.
Bouček připomněl i seznámení Ztraceného s manželkou Marcelou. „Snad mu udělalo radost, že jsem odešel z t-music chart a nastoupila za mě Marcela. Jistá Marcela,“ popsal Bouček s úsměvem.
„Neskutečnou pracovitostí ukazuje první kroky do míst, kam vstoupit je víc než troufalé. Včera vyprodal Letnou. Muzikantsky. Bez pyra, který by bylo zbytečný,“ chválí Ztraceného Bouček.
Manželka Marcela byla mezi nadšenými diváky a tleskala nejen svému muži, ale i synovi Markovi, který s otcem vystoupil jako kytarista v písních Zastav mě a Povolání syn.
„Tys to dokázal! Nikdo si neumí představit, jak dlouhá a náročná cesta to byla...A já si zase neumím představit nikoho jiného, kdo by to zvládl tak jako ty. Nemůžu být víc pyšná! Spojit tolik bavících se lidí v tak neuvěřitelné atmosféře... jsi legenda,“ napsala na Instagram Marcela Ztracená.
Dalšího hosta koncertu vyzdvihl na svém Instagramu Leoš Mareš. Slovenský zpěvák Adam Ďurica podle něj uchvátil letenské publikum a Mareš pozval všechny na jeho velký koncert v roce 2028 v O2 aréně.
„To je SEN! Prosím vás, já se z toho nechci probudit! Děkuji vám všem,“ komentoval Ďurica záběry z pátečního koncertu, které Mareš zveřejnil.
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