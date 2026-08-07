Naproti fotbalovému stadionu Sparty vyrostla velká tribuna, další konstrukce i zákulisní zázemí pro koncert. Techniku tam dopravilo 114 kamionů. Koncert Ztraceného má začít ve 20:00.
Pražský dopravní podnik zavedl mimořádnou tramvajovou linku s číslem 44, která bude před začátkem vystoupení jezdit v intervalu pěti minut v trase kolem Letné. Na koncertě je nachystaná soukromá lékařská služba, pražská záchranná služba situaci sleduje a je připravena zasáhnout, pokud by to bylo třeba.
„Zatím jsme nezaznamenali žádné větší problémy,“ řekla ČTK mluvčí záchranářů Jana Poštová kolem 17:30.
Úvodní vystoupení obstará od 18:45 zpěvačka Martina Pártlová. Od 19:30 zpěvačku zastoupí dýdžej a koncert Ztraceného začne ve 20:00. Na diváky čeká podle pořadatelů velkolepá show nabitá známými hity z jeho osmnáctileté kariéry.
Jako speciální pozvánku na koncert Ztracený tento týden vydal nový singl Obuj si mé boty. Krátce před koncertem s ohledem na psy, ptáky a obyvatele okolních bytů vyškrtl z programu chystaný závěrečný ohňostroj.
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Letná se chystá na megakoncert Ztraceného. Staví se tribuny, posílí MHD
Vystoupení doprovází opatření proti vysokým teplotám. Na místě se nacházejí rozprašovače vody a v záloze je kropící hasičský vůz. Po skončení koncertu, mezi 22:00 a 23:30, dopravní podnik posílí provoz metra na lince A, a to v úseku Dejvická - Želivského. Návštěvníkům koncertu dopravní podnik doporučuje využít stanici metra Hradčanská, kam mohou z Letné dojít.
Ztracený, jehož tři koncerty na fotbalovém stadionu v pražském Edenu v roce 2023 a následující turné Zpátky tour navštívilo celkem přes 250 tisíc lidí, bude prvním českým hudebníkem vystupujícím na Letenské pláni.
Před ním se na ní v roce 1996 představil Michael Jackson a o sedm let později skupina The Rolling Stones a slovenský Elán.