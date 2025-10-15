„Něco, co tu ještě nebylo.“ Marek Ztracený láká na největší koncert svého života

Čtyřnásobný Český slavík Marek Ztracený chystanou akci nazval „koncertem koncertů“. Fanouškům slibuje, že se nebude jednat o opakování. Naopak tento koncert prý bude něčím, co tu ještě nebylo.
Zpěvák na Facebooku píše, že chce své fanoušky „něčím překvapit a posunout zážitek na další úroveň“.
Má v plánu na Letné pro tento koncert postavit svůj vlastní speciální „stadion“. Jeho přesnou podobu však fanouškům zatím nepřiblížil. Prozradil nicméně, že některá místa na sezení budou mít výhled na Pražský hrad.
Podle Ztraceného se také bude jednat o nejnákladnější koncert v historii české hudební scény.
Ztracený ve svém příspěvku označil Letenskou pláň za místo, kde se „psala historie naší země“ a připomenul koncerty zpěváka Michaela Jacksona z roku 1996 a kapely The Rolling Stones z roku 2003 . „A já doufám, že 7. 8. 2026 se tu napíše další kapitola,“ dodal.
Zpěvák rovněž připomněl své letošní turné Zpátky tour a tři předchozí vyprodané koncerty, které se konaly ve vršovickém stadionu Eden. Všechny zmíněné akce podle Ztraceného vidělo dohromady přes čtvrt milionu lidí.
Prodej vstupenek bude zahájen v neděli 19. října od 19:00 hodin, pro členy Ztracené rodiny (komunity fanoušků zpěváka, která má přístup k exkluzivním informacím) již o dvě hodiny dříve.
Marek Ztracený ještě letos vystoupí v rámci koncertu Český mejdan s Impulsem, která se bude konat 18. října v pražské O2 areně. Spolu s ním se akce zúčastní i Michal David, Marie Rottrová, skupina Jelen, Xindl X nebo Pavol Habera.
