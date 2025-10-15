„Něco, co tu ještě nebylo.“ Marek Ztracený láká na největší koncert svého života

  20:50
Zpěvák Marek Ztracený ve středu večer na svém facebookovém profilu fanouškům oznámil, že 7. srpna 2026 vystoupí v rámci koncertu na Letenské pláni. V příspěvku na sociální síti fanoušky láká na zcela nový a unikátní zážitek. Zřejmě se bude jednat o jeho dosud největší koncert. Prodej vstupenek na akci bude zahájen již tuto neděli.
Rok 2011 a oslavy 90. let fotbalového klubu Sokol Brozany. Oficiální hymnu...

Rok 2011 a oslavy 90. let fotbalového klubu Sokol Brozany. Oficiální hymnu klubu zazpíval Marek Ztracený. | foto: Milan Richtr, Sokol Brozany

Oslavy 90 let Sokola Brozany, léto 2011. Marek Ztracený (uprostřed), který...
Sobotní koncert byl nezapomenutelným zážitkem. Marek Ztracený své fanoušky...
Na koncert Marka Ztraceného vyrazily všechny věkové kategorie. (30. srpna 2025)
Sobotní koncert byl nezapomenutelným zážitkem. Marek Ztracený své fanoušky...
Čtyřnásobný Český slavík Marek Ztracený chystanou akci nazval „koncertem koncertů“. Fanouškům slibuje, že se nebude jednat o opakování. Naopak tento koncert prý bude něčím, co tu ještě nebylo.

Zpěvák na Facebooku píše, že chce své fanoušky „něčím překvapit a posunout zážitek na další úroveň“.

Marek Ztracený rozvášnil plzeňský amfiteátr, s dojetím vzpomínal na tátu

Má v plánu na Letné pro tento koncert postavit svůj vlastní speciální „stadion“. Jeho přesnou podobu však fanouškům zatím nepřiblížil. Prozradil nicméně, že některá místa na sezení budou mít výhled na Pražský hrad.

Podle Ztraceného se také bude jednat o nejnákladnější koncert v historii české hudební scény.

Ztracený ve svém příspěvku označil Letenskou pláň za místo, kde se „psala historie naší země“ a připomenul koncerty zpěváka Michaela Jacksona z roku 1996 a kapely The Rolling Stones z roku 2003 . „A já doufám, že 7. 8. 2026 se tu napíše další kapitola,“ dodal.

Nevymýšlím kraviny, zazpívám své hity. Ztracený zve na Český mejdan s Impulsem

Zpěvák rovněž připomněl své letošní turné Zpátky tour a tři předchozí vyprodané koncerty, které se konaly ve vršovickém stadionu Eden. Všechny zmíněné akce podle Ztraceného vidělo dohromady přes čtvrt milionu lidí.

Prodej vstupenek bude zahájen v neděli 19. října od 19:00 hodin, pro členy Ztracené rodiny (komunity fanoušků zpěváka, která má přístup k exkluzivním informacím) již o dvě hodiny dříve.

Brozanům nazpíval hymnu Ztracený, teď se třesou na Slavii: Konečně máme stadion!

Marek Ztracený ještě letos vystoupí v rámci koncertu Český mejdan s Impulsem, která se bude konat 18. října v pražské O2 areně. Spolu s ním se akce zúčastní i Michal David, Marie Rottrová, skupina Jelen, Xindl X nebo Pavol Habera.

