Po rekordním vystoupení na Letenské pláni se Marek Ztracený vrací na místo, kde jeho životní příběh začal. V rodné Železné Rudě na Šumavě, kde se narodil, vyrostl a dodnes žije, připravuje sérii sedmi výjimečných koncertních večerů, které budou stát na úplně jiné filozofii než jeho dosavadní největší projekty.
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Místo desetitisíců návštěvníků nabídne každý koncert kapacitu pouhých tisíc lidí. Celkem tak bude k dispozici jen 7 000 vstupenek.
„Dlouho jsem přemýšlel, co by mělo přijít po Letné. Vždycky se snažím fanoušky něčím překvapit a nabídnout jim něco speciálního. A došlo mi, že po největším koncertě nemusí přijít ještě větší. Může přijít něco úplně jiného. Chci je tentokrát pozvat k sobě domů. Na místo, kde jsem vyrostl, kde žiju a odkud jsem si kdysi vyrazil plnit svoje sny,“ říká Marek Ztracený.
Samotné místo bude nedílnou součástí celého zážitku. Návštěvníci se ke koncertu vydají pěšky šumavskou krajinou a místo tradičního koncertního areálu je přivítá horská louka s výhledy na okolní přírodu. Sedět se bude přímo v trávě a atmosféru večera doplní přirozená kulisa zapadajícího slunce.
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„Na Letné jsme se snažili vytvořit co největší show. Tady chceme přesný opak. Žádné obří pódium, žádné LEDky a co nejméně věcí mezi mnou a lidmi. Jen louka, Šumava, tisíc lidí a písničky. Nebudou to megakoncerty, ale věřím, že budou patřit k těm nejkrásnějším, jaké jsme kdy zažili,“ dodává zpěvák.
Koncerty se uskuteční v termínech 19. června, 25. června, 26. června, 27. června, 3. července, 4. července a 6. července.
Prodej vstupenek bude zahájen ve středu 7. října. Členové fanouškovské komunity Ztracená rodina získají přednostní přístup od 18:00, veřejný prodej začne v 19:00. Datum zahájení prodeje není náhodné. Připadá přesně na dva měsíce od koncertu na Letenské pláni.