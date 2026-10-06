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Pozvu vás k sobě domů. Po obří Letné chystá Ztracený sedm koncertů na Šumavě

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  13:57
Po osmé hodině se na pódiu objevil Ztracený. Na diváky čeká podle pořadatelů...

Po osmé hodině se na pódiu objevil Ztracený. Na diváky čeká podle pořadatelů velkolepá dvouhodinová show. (7. srpna 2026). | foto: ČTK

Tak se nám to nezdálo. Marek Ztracený ukázal vrcholy večera (8. srpna 2026)
Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)
Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)
Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)
47 fotografií
Po největším koncertu své kariéry na Letenské pláni přichází Marek Ztracený s jeho naprostým opakem. Místo desetitisíců diváků pozve fanoušky na šumavskou louku v rodné Železné Rudě, kde odehraje sedm mimořádných koncertů pod širým nebem. Bez obřího pódia, LED obrazovek a efektů.

Po rekordním vystoupení na Letenské pláni se Marek Ztracený vrací na místo, kde jeho životní příběh začal. V rodné Železné Rudě na Šumavě, kde se narodil, vyrostl a dodnes žije, připravuje sérii sedmi výjimečných koncertních večerů, které budou stát na úplně jiné filozofii než jeho dosavadní největší projekty.

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Místo desetitisíců návštěvníků nabídne každý koncert kapacitu pouhých tisíc lidí. Celkem tak bude k dispozici jen 7 000 vstupenek.

„Dlouho jsem přemýšlel, co by mělo přijít po Letné. Vždycky se snažím fanoušky něčím překvapit a nabídnout jim něco speciálního. A došlo mi, že po největším koncertě nemusí přijít ještě větší. Může přijít něco úplně jiného. Chci je tentokrát pozvat k sobě domů. Na místo, kde jsem vyrostl, kde žiju a odkud jsem si kdysi vyrazil plnit svoje sny,“ říká Marek Ztracený.

Po osmé hodině se na pódiu objevil Ztracený. Na diváky čeká podle pořadatelů velkolepá dvouhodinová show. (7. srpna 2026).
Tak se nám to nezdálo. Marek Ztracený ukázal vrcholy večera (8. srpna 2026)
Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)
Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)
47 fotografií

Samotné místo bude nedílnou součástí celého zážitku. Návštěvníci se ke koncertu vydají pěšky šumavskou krajinou a místo tradičního koncertního areálu je přivítá horská louka s výhledy na okolní přírodu. Sedět se bude přímo v trávě a atmosféru večera doplní přirozená kulisa zapadajícího slunce.

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„Na Letné jsme se snažili vytvořit co největší show. Tady chceme přesný opak. Žádné obří pódium, žádné LEDky a co nejméně věcí mezi mnou a lidmi. Jen louka, Šumava, tisíc lidí a písničky. Nebudou to megakoncerty, ale věřím, že budou patřit k těm nejkrásnějším, jaké jsme kdy zažili,“ dodává zpěvák.

Koncerty se uskuteční v termínech 19. června, 25. června, 26. června, 27. června, 3. července, 4. července a 6. července.

Prodej vstupenek bude zahájen ve středu 7. října. Členové fanouškovské komunity Ztracená rodina získají přednostní přístup od 18:00, veřejný prodej začne v 19:00. Datum zahájení prodeje není náhodné. Připadá přesně na dva měsíce od koncertu na Letenské pláni.

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