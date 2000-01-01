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„Ztracená rodina“ zaplnila v pátek Letenskou pláň a Marek Ztracený se tak stal historicky prvním českým interpretem, kterému se to podařilo. Finále s obřím ohňostrojem se sice nekonalo, ale vizuální stránka koncertu byla silná i bez toho. Vzduchem létal nejen Ztracený.
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Bude to jedinečný a hlavně - nebude se to už nikdy opakovat. Jeden večer. Jedno místo. Jedna šance být u toho. Potřebuju vás tam všechny mít a prožít to s vámi! ZTRACENÁ RODINO,“ psal už v květnu Ztracený svým fanouškům.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Přijeli ze všech koutů republiky i ze zahraničí.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Martina Pártlová před koncertem pro 70 tisíc lidí napsala Markovi Ztracenému na Instagram „Ježíš…. No… tam nejdu. Chceš mě zabít? Mi rupne hercna.“
Autor: Petr Topič, MAFRA
Fanoušci Marka Ztraceného přišli už odpoledne a užili si i koncert Martiny Pártlové.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ztraceného vystoupení za doprovodu barevných konfet zahájila skladba MinuLost z roku 2018.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Hned v první části koncertu Ztracený zazpíval svůj první hit Ztrácíš, který v roce 2008 odstartoval jeho úspěšnou kariéru.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Marek Ztracený dal fanouškům šanci se na koncert připravit. Sestavil playlist Letenská pláň, který si mohli stáhnout a trénovat písničky, které mohli v pátek zpívat s ním.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ztracený předem zveřejnil i novou píseň Obuj si mé boty a požádal fanoušky, aby se ji naučili. „Máte na to přesně týden a je to pro mě důležité, protože během koncertu budeme natáčet část nového klipu,“ napsal fanouškům. Ti poslechli, navíc píseň dostali během prvních 24 hodin na první místo v trendech na Youtube.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Diváci se dočkali velkolepé dvouhodinové show nabité známými hity ze zpěvákovy osmnáctileté kariéry.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Marek Ztracený je první český interpret, který uspořádal megakoncert na Letenské pláni.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Část skladby Káva a sex se Ztraceným odzpívala na speciálním zařízení vysoko nad hlavami diváků.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V Zastav mě a Povolání syn si se svým otcem na kytaru zahrál Marek Ztracený junior.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Dalším hostem pátečního megakoncertu Marka Ztraceného byl slovenský zpěvák Adam Ďurica.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Marek Ztracený během koncertu létal s pianem nad pódiem i prostorem pro publikum.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Marek Ztracený připravoval koncert dva roky a byl to dosud největší koncert českého interpreta.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Původně měl zakončit celou show ohňostroj. Zpěvák se ho ale rozhodl zrušit. „Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli, že zrušíme závěrečný velký ohňostroj. Mělo to být fakt monstrózní, ale pravda je taková, že tady v parku na Letenské pláni běhá spoustu psů, zvířat, támhle bydlí lidi, v úplném centru je extrémní sucho a chci být rozumný,“ řekl Ztracený.
Autor: Petr Topič, MAFRA