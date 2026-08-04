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Fanoušci přiletí až z Austrálie, líčí Ztracený před koncertem. Řekl, z čeho má strach

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  16:00
Poslední dny a ještě spoustu práce zbývají do pátečního megakoncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni. V rozhovoru pro iDNES.cz se zpěvák rozpovídal o tom, jak se na koncert těší a co pořádání akce takového rozměru obnáší. Prozradil také, že diváky během pátečního programu čeká něco, co v Česku dosud nemělo obdoby. Hrozit mu v tomto případě může i nebezpečí.

Letenskou pláň se před vámi podařilo zaplnit takovým velikánům, jako jsou Rolling Stones nebo Michael Jackson. Jaký z toho máte pocit?
Jak říkáte ta jména, tak mi to přijde až trošku úsměvné, že zrovna přijel tady Marek Ztracený ze Železné Rudy ze Šumavy. To spojení neberu vůbec vážně, mám furt pocit, že to je trochu náhoda a že se musím štípat, jestli to je vůbec pravda.

Samozřejmě ta společnost je moc dobrá, je to velký splněný sen. Tím, jak to roste a trávím tady každý den několik hodin, tak si opravdu užívám každou minutu, protože je možné, že je to jenom jednou za život. Takže se těším, až to konečně fanouškům ukážu, pustíme je sem a všechno to uvidí.

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Co by si řekl malý Marek, tehdy ještě Mirek Slodičák, kdyby věděl, co ho v pátek čeká?
Nechal bych si dát pohlavek od maminky nebo něco takového. Možná bych si řekl, že do toho dám všechno stejně tak, jako když jsem si hrál v pěti letech na pískovišti s ostatními a hrál jsem si na to, že jsem Freddie Mercury nebo jiný zpěvák. Takže bych možná byl úplně v pohodě.

Kdysi jste zaplnil fotbalový Eden, teď to bude Letná. Kam se to dá ještě vůbec posunout?
Není to o velikosti, to bych rád řekl. Není to závod v prodeji vstupenek nebo že chci udělat větší a větší. Spíš je to o tom, abych nabídl něco jiného, než na co jsou lidé zvyklí. Protože v O2 areně a v Edenu už se běžně hraje. Ne že by to bylo špatně, je to dobře, možná se tam někdy vrátím i já.

Spíš jde o to, že třeba tady na Letné nebyl koncert 23 nebo 24 let a to mi na tom přišlo zajímavé, imponovalo mi to. Když jsem sem přišel a viděl ten výhled na Pražský hrad, Petřín a na Žižkovskou věž, tak jsem si to představil a řekl si, že tohle je ono.

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Bude tento koncertu oproti tomu v Edenu v něčem rozdílný?
No to stoprocentně! Programem, písničkami, hosty, možná i přístupem. To hlavní ale zůstane stejné, protože si myslím, že to je to, co fanoušci mají už 18 let rádi. A to je propojení, akcent na atmosféru a společné zpívání.

Tohle není koncert čtyřech kluků, kteří tam budou na pódiu. Je to koncert všech lidí, kteří přijedou za námi. Bez nich bychom hrát nemohli. Je to takové pro rodinu, velkou ale.

Můžete trošku odtajnit, co vlastně diváky čeká?
Doufám, že zážitek. Kromě klasických věcí, které čekají, tak je tady jeden speciální moment, který tady ještě nikdy nebyl, nikdy. Mám z toho hrozný strach, trošku respekt, protože si to zkusím jen jednou předtím, než to začne, a je to až trochu možná nebezpečný.

Zároveň si myslím, že to bude hrozně efektní. Mám pocit, že ta fotka by mohla obletět celou republiku, tak uvidíme, co se stane. Mělo by to být fakt zajímavé, ale jak říkám, není to o tom dělat kotrmelce a salta. Je to o písničkách, o vztahu s fanoušky a na to dáme důraz.

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Máte informace o tom, jak se zde na Letné dlouho připravuje a kolik to zaměstná lidí?
Člověk si staví celý stadion, protože tady nic nebylo, tak se staví téměř měsíc. Což bych řekl, že je až zvláštní, když si člověk řekne, že je to celé pro 120 minut.

Měsíc tady všichni „vyšívají“, jsou to stovky a stovky lidí a myslím, že v den koncertu jsem slyšel něco o 700 lidech, kteří by to tu měli obsluhovat a být při ruce. Nechtěli jsme nechat nic náhodě, máme velkou zodpovědnost, je to opravdu velká návštěvnost a chceme, aby všichni měli co pít, jíst, měli komfort se záchody atd. Doufám, že se to povede, protože jsme tomu opravdu věnovali spoustu času.

Jsou tady lidé z různých částí republiky, z různých částí Evropy - z Polska, Anglie, Belgie, je to až neuvěřitelné. Když jsme u toho, tak mi psali fanoušci, že jedou z Floridy, Anglie a Austrálie. Samozřejmě to spojí s cestou do Česka, ale že jedou speciálně kvůli tomu.

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Co byste chtěl divákům, kteří přijdou na koncert, tímto rozhovorem vzkázat?
Že se jich nemůžu dočkat a mají se na co těšit. Počasí má vyjít a doufám, že nám bude všem přát štěstí a všichni si to užijeme. Doufám, že to bude nezapomenutelný večer, to je jediné, o co nám jde. Bereme si to jako předsevzetí vytvořit tu největší a nejlepší atmosféru, jakou by zažili.

Je tento koncert něco jako takovým vyhlášením útoku na znovu získaní Českého slavíka?
Ani náhodou, nad tím jsem nepřemýšlel, opravdu ne. Kdybych se umístil do třetího místa, nebo aspoň do té šestice nominovaných, tak bych byl spokojený a příjemně překvapený, že na mě lidi furt myslí.

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Ale tenhle koncert rozhodně nemá spojitost se Slavíkem. Má to spojitost s tím, že chci jen fanoušky překvapovat. Na další rok mám připraveného taky něco speciálního, úplně odlišného, takže už se těším. Na tomto koncertě jim to také řeknu. To mi imponuje trošku víc přemýšlet nad tím, než jak dopadne Slavík, protože to nikdo neví. To je ve hvězdách.

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