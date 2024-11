Kdybych Slavíka mohl rozdělit na milion kousků, udělám to, říká Marek Ztracený

„Je to dojemné a musím to nějak strávit. Útočí na mě tolik vjemů, je tu tlak na proslovy, které zvládám tu hůře, tu lépe. Potřebuju se na chvíli zastavit a v klidu a tichu si uvědomit, že se to fakt stalo. Je to podruhé, není to jako loni, kdy jsem z toho byla úplně mimo. O to ale cítím větší závazek, protože si uvědomuju, že to nebyla jen náhodička,“ svěřila se bezprostředně po ceremoniálu Ewa Farna.

Na otázku, zda je pro ni Český slavík injekce sebevědomí a motivace, odpověděla, že se to tak dá chápat, ale motivace musí vycházet především z vlastního nitra.

„Cena vám přinese určitou sebehodnotu, ale ta může zmizet v okamžiku, kdy se žádné ocenění nedostaví. A ten den někdy určitě nastane. Když si ale budete jistí uvnitř sebe sama, nezáleží na tom, co přijde zvenku. Což je podle mě mnohem zdravější způsob,“ uzavírá absolutní Slavice.

Její pěvecký kolega Marek Ztracený tvrdí, že zatímco pro jeho ego Český slavík neznamená nic, pro jeho srdce hodně.

„Přišel jsem sem s tím, že vezmu manželku na rande, abych měl nějaké body k dobru, a budu především držet palce a tleskat ostatním. Takže jsem ani nevyzýval fanoušky, aby mi posílali hlasy. A teď tu stojím, dělám rozhovory a držím ceny, o kterých bych chtěl prohlásit, že nejsou moje. Patří fanouškům a kdybych je mohl rozdělit na milion kousků, všechny bych je rozdal. Jsem tady zkrátka jen jako podržtaška,“ říká zpěvák.

Za masivní podporu se svým věrným odvděčí příští rok koncertním turné, na němž se po dvouleté pauze vrátí na pódia.

„Udělám všechno pro to, aby se dobře bavili a až budou odcházet, aby se chtěli co nejdřív vrátit zpátky. Mám připravené ještě jedno překvapení, po turné další, ale nechci být úplně konkrétní, abych něco nezkazil. Příští rok to rozjedem a budou se dít věci,“ slibuje Marek Ztracený.