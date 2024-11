Ztracený odhalil tajemnou ženu, vánoční duet nazpíval s Ester Ledeckou

Je to venku ! Myslím, že tohle spojení nečekal nikdo a o to víc mě baví ! Jak to vzniklo ? Ta píseň si Esterku prostě sama vybrala a já si moc vážím toho, že vystoupila ze své sportovní zóny, šla do toho a je součástí písničky, která nese jasné poselství…

Užijte si píseň i klip a jestli budou na konci někomu slzet oči, tak vítejte v klubu



Díky moji kamarádce Veronice Arichtevě, která je v tom klipu fantastická stejně jako Luďkovi Tvrdèmu, dětským hercům Vratkovi a Mi...lence a pěveckému sboru Andílci.