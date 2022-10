Koncert Ztraceného v Edenu je vyprodaný, zpěvák přidal druhý termín

Prodejní systém chvílemi kolaboval pod náporem fanoušků, ale přes 30 000 šťastlivců mělo své vstupenky nakonec do hodiny doma. Takovou situaci český hudební průmysl ještě nezažil.

Oficiální prodej začal včera v sedm, v osm hodin už nebylo možné si vstupenku koupit. Většina fanoušků, kterým prodejní systém v jednu chvíli ukazoval „jste 9000. v pořadí“, se však nakonec lístků nedočkala a okamžitě začala na sociálních sítí zpěváka přesvědčovat, ať přidá druhý termín. Ten se rozhodl jejich přání vyslyšet a oznámil obratem, že koncerty v červnu příštího roku budou dva.

„Nemohl jsem tomu uvěřit. Nikdy nezapomenu na ten moment, kdy se ke mně ta zpráva o rekordním vyprodání Edenu dostala. Stál jsem a bál se, že se probudím. Chci všem fanouškům poděkovat za to, že to chtějí prožít s námi, a říct, že si toho moc vážím, že se mají na co těšit a taky že nebudou litovat.

Omlouvám se všem, na které se nedostalo, a vnímám ty stovky a tisíce zpráv, jestli nepřidáme druhý termín. Neumím si představit, že bych vám řekl ne! Oznamuji tedy, že přidáváme druhý termín hned den poté, tedy v neděli 18. 6. 2023. Doufám, že máte radost jako my a že tentokrát už se snad dostane na všechny,“ dodal Ztracený.

Vstupenky na přidaný koncert budou v prodeji v pondělí 17. 10. od 19.00 v síti Ticketportal. Tentokrát už bez předprodeje pro Ztracenou rodinu, jak si říká zpěvákův fanklub.