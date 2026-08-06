Od růžové kravaty až po Letnou. TV Óčko připomene milníky kariéry Marka Ztraceného

Fanoušci budou moci při sledování dokumentu zavzpomínat na zpěvákovu růžovou kravatu, připomenout si jedno z jeho prvních vystoupení s kapelou na hudebních cenách Óčka, kde potkal svou nynější manželku, tehdejší moderátorku Marcelu Skřivánkovou.
O STORY s Markem Ztraceným
Hodinový střihový dokument mapující 18 let kariéry Marka prostřednictvím archivních videí televize Óčko uvidíte na kanále Óčko Star
Čt 6. 8. v 20:00 premiéra, následovat bude playlist jeho největších hitů
Pá 7. 8. v 13:00 první repríza těsně než vyrazíte na koncert na Letné
So 8. 8. v 10:00 druhá repríza
Krok za krokem si diváci znovu projdou důležité okamžiky v Ztraceného hudební kariéře. Od prvních zkušenosti s natáčením videoklipů, konfrontace s bulvárem, ocenění Český slavík – v roce 2008 jej získal v kategoriích Objev roku a Absolutní slavík, další následovaly v kategorii Zpěvák roku – sen o vyprodané O2 areně až po tři koncerty v pražském Edenu a připravované vystoupení na Letné.
Prostřednictvím dokumentu Marek Ztracený – sny se plní si také upomeneme, jak hudebník v rámci koncertu v O2 areně požádal Marcelu Skřivánkovou o ruku a uvidíme i záběry ze svatby.
Archivní záběry a videa měl Marek Ztracený možnost zhlédnout ještě před svým dosud největším koncertem, takže dokument obsahuje i jeho aktuální reakce. Komentuje také dlouholetý vztah s Óčkem, které bylo vždy u toho, dělo-li se v jeho kariéře něco podstatného.