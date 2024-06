Naše začátky? Řešili jsme jen peníze na pivo, vzpomíná Márdi z Vypsané fixy

„Hodně jsme hltali muziku, měli společný hudební vkus, tak jsme založili kapelu. A ta byla úplně nejhorší v Pardubicích... Mít tehdy kapelu bylo něco jako být dnes influencer nebo youtuber. Bylo to prostě cool. Tehdy bylo v Pardubicích třeba padesát kapel, ale nějakým zázrakem to zrovna ta naše přežila. Ostatní se rozpadly,“ vypráví Márdi.

Rada „hlavně vydržet“, kterou si v začátcích vyslechli v hudebním klubu Žlutý ples od jedné z tamních rockových legend, padla na úrodnou půdu. Přesto: kdy bylo v průběhu uplynulých let nejnáročnější udržet si nadhled a opravdu „vydržet“? „Když se kapela krutě pohádá. My už jsme se v tom teda hodně zlepšili, ale když jsme byli mladší, byly ty hádky dost ostrý... Teď se většinou pohádáme a už je jen na pár hodin ticho,“ popisuje. Dřív ale hádce následovalo třeba i hledání dalšího člena kapely podle stop ve sněhu.

V rámci oslav třicetin Vypsané fixy si kapela připravila speciální oslavu na Střeleckém ostrově v Praze, výroční turné po Česku, ale i nový singl Absolutní sen, který doprovází videoklip mapující uplynulé tři desetiletí a zásadní milníky. Mimo jiné třeba to, že Fixa svého času měla mezi svými členy i ženu. „Hrála s námi, pak ale odjela dělat au pair do Anglie a my nějak zjistili, že v tom klukovském vzorci je nám asi líp. Ani už pak po návratu neměla takový zájem s námi být, jak dělala jen vokalistku,“ vzpomíná zpěvák.

Dokázal by pojmenovat důvod, proč se v Česku zejména, ale i zahraničí, nedaří ženským kapelám stát se stálejší součástí hudební scény? „Nedokážu to nějak zhodnotit, ale myslím, že dívčí kapely moc nejsou, protože holky hůře snášejí ty neshody a hádky, o kterých jsme mluvili. Když se mezi sebou pohádají holky, tak je to na mnohem déle než kluci... Asi to bude nějakou psychikou a tím, jak jsou holky nastavený, ale popravdě nevím. Asi by stálo za to, si to blíž prostudovat,“ odpovídá.

Když přijde na skládání nových písní, co je pro Márdiho náročnější? Text či hudba? „Úplně to nejtěžší je složit do písničky dobrý český text. Dá mi to vždycky nejvíc práce. Není pro mě těžké vzít si kytaru a vymyslet nějakou melodii. Tenhle dar jsem dostal. Nevím, jestli je to tím, že mi máma pouštěla často Beatles a ABBU v dětství... prostě ho mám. Ale udělat text, to je pro mě věc, která je skoro jako pozitivní magie,“ říká.

V rozhovoru se dál dozvíte, jak Márdi srovnává startovací čáry začínajících kapel dnes a v minulosti. Prozradí taky, co by změnil na desce Klenot, kterou nahrávali v Londýně nebo jak se mu sledují archivní materiály. Promluvil i o tom, jaký je příběh nového singlu Absolutní sen, který vznikl už v roce 1996 nebo svém vůbec prvním koncertování před lidmi.